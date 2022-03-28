Фильм "Дюна" получил больше всего статуэток Оскара
Ночью с 27 на 28 марта отгремела самая престижная кинопремия Голливуда Оскар-2022. Какой фильм получил больше всего статуэток – читайте дальше.
Фильм "Дюна" получил самое большое количество статуэток, сообщает 24 канал. Он победил в таких номинациях: "Лучший звук", "Лучшая работа художника-постановщика", "Лучший оригинальный саундтрек", "Лучший монтаж фильма", "Лучшая операторская работа", "Лучшие визуальные эффекты".
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Заметим, создатели оскароносного фильма не оставили без внимания войну, которая продолжается на территории Украины. Монтажер ленты Джо Уолкер вышел на сцену премии с нагрудным сине-желтым значком в виде украинского флага. Он поддержал нашу страну, получая статуэтку Оскара.
Киномонтажер Джо Уолкер поддержал Украину / Фото Getty Images
Сюжет фильма "Дюна"
События ленты перенесут зрителя в такое далекое будущее, что уже ничто не похоже на мир, в котором мы живем сегодня. Это история о герцоге Лето Атрейдес, который получил контроль над пустынной планетой Арракис – жестоким миром, жизнь в котором полна опасностей. Ценность этой планеты заключается в том, что там единственный источник редкого и ценного вещества во Вселенной – спайса.
Действие спайса похоже на действие наркотиков, однако он имеет очень важную особенность – продлевает жизнь и улучшает умственные способности человека. Поэтому тот, кому удалось завладеть Арракисом, властвует во всей Вселенной.
В глубинах Арракиса есть страшная опасность – гигантские черви, которые нападают на добытчиков спайса и мешают людям. Сын герцога – Пол должен отправиться на Арракис, чтобы обеспечить своей семье контроль над этой опасной планетой.
Трейлер фильма "Дюна": смотрите видео онлайн
Команда звукозаписи, которая работала над "Дюной", на церемонии Оскар рассказала, что режиссер Дени Вильнев пытался сделать так, чтобы лента была похожа на документальный фильм: "Цель заключалась в том, чтобы по-новому определить научную фантастику в кинематографе".
Актеры оскароносного фильма
- Тимоти Шаламе – Пол Атрейдис (потомок Дома Атридов);
- Оскар Айзек – Лето Атрейдис (дворянин, недавно назначенный управляющим планетой Арракис);
- Джош Бролин – Гурни Галлек (оружейный мастер Дома Атриэйдесов и наставник Пола);
- Стеллан Скашгорд – Владимир Харконнен (проклятый враг Лето и бывший управляющий Арракиса);
- Дэйв Батиста – Зверь Раббан (жестокий племянник барона Харконнена);
- Зендея – Чани (таинственная молодая фрименко и любовный интерес Пола);
- Джейсон Момоа – Дункан Айдаго (мастер меча Дома Атрейдеса);
- Хавьер Бардем – Стилгар (вождь фрименского племени в Сиэтч-Табре).