Американская киноакадемия, вручающая премию Оскар, в этом году проведет среди зрителей голосование за звание лучшего фильма. Пользователи соцсети в твиттере могут опубликовать пост с названием лучшего, по их мнению, фильма.

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Можно голосовать даже за ленту, которая не получила номинации. То есть, это может быть буквально любая лента, которая вышла в 2021 году. Сообщение должно содержать обязательный хэштег #OscarsFanFavorite.

Следует отметить, что награду победитель этой зрительской номинации не получит. Но самые популярные сцены из фильма-победителя покажут на церемонии вместе с твитами голосовавших.

Пять пользователей, которые примут участие в голосовании, могут получить подарок: бесплатные билеты в кинотеатры в течение года, подписку на стриминговые сервисы и эксклюзивные сувениры из магазина музея Академии киноискусств.

Также организаторы премии выберут трех пользователей соцсети "слепым" методом среди проголосовавших за любимый фильм. У этих трех счастливчиков будет возможность получить оплачиваемую поездку в Лос-Анджелес на церемонию 2023 года.

Что известно о номинантах на Оскар-2022

Номинантов на Оскар-2022 объявили 8 февраля. В номинацию за лучший фильм в этом году будут бороться "Белфаст", "CODA: В ритме сердца, "Не смотрите вверх", "Сядь за руль моей машины", "Дюна", "Король Ричард: Воспитывая чемпионок", "Лакричная пицца", "В руках пса", "Аллея ужасов", "Вестсайдская история".

Напомним, что недавно стало известно о том, кто станет ведущим торжественной церемонии Оскар-2022. Ее проведут актрисы Реджина Холл, Эми Шумер, комик и сценаристка Ванда Сайкс. Детальнее читайте в материале Кино 24.