Американська кіноакадемія, яка вручає премію Оскар, цього року проведе серед глядачів голосування за звання найкращого фільму. Користувачі соцмережі у твітері можуть опублікувати пост із назвою кращого, на їхню думку, фільму.

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Можна голосувати навіть за стрічку, яка не отримала номінації. Тобто це може бути буквально будь-яка стрічка, яка вийшла у 2021 році. Повідомлення має містити обов'язковий хештег #OscarsFanFavorite.

Варто зазначити, що нагороду переможець цієї глядацької номінації не отримає. Але найпопулярніші сцени з фільму-переможця покажуть на церемонії разом із твітами тих, хто голосував.

П'ять користувачів, які візьмуть участь в голосуванні мають можливість отримати подарунок: безкоштовні квитки в кінотеатри протягом року, підписку на стрімінгові сервіси та ексклюзивні сувеніри з магазину музею Академії кіномистецтв.

Також організатори премії оберуть трьох користувачів соцмережі "сліпим" методом серед тих, хто проголосував за улюблений фільм. У цих трьох щасливчиків буде можливість отримати оплачувану поїздку в Лос-Анджелес на церемонію 2023 року.

Що відомо про номінантів на Оскар-2022

Номінантів на Оскар-2022 оголосили 8 лютого. У номінацію за найкращий фільм цього року боротимуться "Белфаст", "CODA: У ритмі серця, "Не дивіться нагору", "Сядь за кермо моєї машини", "Дюна", "Король Річард: Виховуючи чемпіонок", "Лакрична піца", "В руках пса", "Алея жахів", "Вестсайдська історія".
Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про те, хто стане ведучими урочистої церемонії Оскар-2022. Її проведуть актриси Реджина Голл, Емі Шумер, комік та сценаристка Ванда Сайкс. Детальніше читайте у матеріалі Кіно 24.