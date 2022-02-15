Американська кіноакадемія, яка вручає премію Оскар, цього року проведе серед глядачів голосування за звання найкращого фільму. Користувачі соцмережі у твітері можуть опублікувати пост із назвою кращого, на їхню думку, фільму.
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Можна голосувати навіть за стрічку, яка не отримала номінації. Тобто це може бути буквально будь-яка стрічка, яка вийшла у 2021 році. Повідомлення має містити обов'язковий хештег #OscarsFanFavorite.
Варто зазначити, що нагороду переможець цієї глядацької номінації не отримає. Але найпопулярніші сцени з фільму-переможця покажуть на церемонії разом із твітами тих, хто голосував.
П'ять користувачів, які візьмуть участь в голосуванні мають можливість отримати подарунок: безкоштовні квитки в кінотеатри протягом року, підписку на стрімінгові сервіси та ексклюзивні сувеніри з магазину музею Академії кіномистецтв.
Також організатори премії оберуть трьох користувачів соцмережі "сліпим" методом серед тих, хто проголосував за улюблений фільм. У цих трьох щасливчиків буде можливість отримати оплачувану поїздку в Лос-Анджелес на церемонію 2023 року.