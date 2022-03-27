Оскар-2022: все, что стоит знать о самой престижной кинопремии Голливуда

Оскар-2022 состоится сегодня в 3:00 по киевскому времени. И пока самые горячие киноманы в ожидании престижного шоу, редакция Кино 24 расскажет все, что известно о мероприятии и номинантах премии.

Как сообщает 24 канал, церемония награждения Оскара проводится в кинематографе США с 1929 года, что может свидетельствовать о ее статусности, престижности и авторитетности. Тот, кто получит известную статуэтку – обречен на взлеты в карьере, спрос и мгновенный рост популярности.

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Оскар-2022: все, что нужно знать о премии

Когда произойдет?

94-я церемония вручения премии Оскар состоится 28 марта в 3 часа по киевскому времени.

Где можно посмотреть?

Как и в прошлом году, церемония вручения премии Оскар будет транслироваться в прямом эфире на канале ABC, доступном только в Америке. В Украине ежегодно ее транслировал канал "Украина", однако в этом году трансляции не будет. Все из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Церемонию награждения можно будет смотреть онлайн на следующих каналах:

Hulu з Live TV;

Hulu+;

YouTube TV;

DIRECTV;

STREAM;

Fubo TV.

Где будет проходить?

В прошлом году церемония прошла на Union Station в центре Лос-Анджелеса, но в этот раз она вернется в свой дом с 2002 года: Dolby Theatre в Hollywood & Highland Center.

В каком формате пройдет церемония вручения?

Точный формат Оскара-2022 точно неизвестен, хотя Академия объявила, что победитель Эмми Гленн Уэйс будет руководить шоу седьмой год подряд, а Уилл Пэкер из фильма "Улетные девушки" выступит как продюсер шоу.

22 февраля также отметили, что восемь наград не будут вручены во время прямой трансляции церемонии 2022 года. Решили не объявлять победителей таких номинаций:

"Лучший короткометражный документальный фильм";

"Лучший монтаж";

"Лучший грим";

"Лучший саундтрек";

"Лучшая работа художника-постановщика";

"Лучший короткометражный анимационный фильм";

"Лучший короткометражный фильм";

"Лучший звук".

В сообщении президента Академии Дэвида Рубина говорится, что объявления победителей в этих категориях запишут за час до самой церемонии в театре Dolby. Затем запись покажут во время перерывов во время основного шоу.

Этот шаг был сделан после падения рейтинга трансляции Оскара на канале ABC. В этом году организаторы решили сделать акцент на развлечениях. Чтобы привлечь большее количество зрителей, хотят добавить шоу еще больше живости, динамичности и актуальности.

Интересен тот факт, что в 2022 году на Оскаре зрители впервые в истории премии смогут проголосовать за лучший фильм. Опрос будет проведен среди пользователей соцсети в твиттере.

Кто будет ведущим?

После трех лет церемоний без ведущих телекомпания ABC 11 января подтвердила, что на церемонии 2022 года будет ведущий. Объявление сделал Крэйг Эрвич, президент Hulu Originals & ABC Entertainment.

Как известно, церемония будет состоять из трех актов, каждый час которой будет вести другой ведущий. Это делается также для того, чтобы привлечь более широкую аудиторию.

Затем, 14 февраля, Variety сообщил новость о том, что Эми Шумер, Реджина Голл и Ванда Сайкс рассматриваются как кандидатки на ведущие премии. Позже в "Доброе утро, Америка" эту информацию подтвердили.

Что известно о ведущих Оскара-2022 – читайте в нашем материале Кино 24.

Кто выступит на Оскаре-2022?

До сих пор неясно, будут выступления живыми или предварительно записанными (как это было в прошлом году), но среди тех, кто может выйти на сцену, есть номинанты на лучшую оригинальную песню:

Бейонсе (Be Alive из "Короля Ричарда");

Билли Айлиш (No Time To Die из "007: Не время умирать");

Лин-Мануэль Миранда (Dos Oruguitas из "Энканто");

Ван Моррисон (Down to Joy из "Белфаста");

Дайан Уоррен (Somehow You Do из "Четырех хороших дней").

В частности, 19 марта Эми Шумер в эфире дневного ток-шоу Дрю Бэрримор сказала, что хочет, чтобы Владимир Зеленский принял участие в Оскаре-2022. Он может присоединиться онлайн и рассказать о войне России против Украины всему миру, чтобы еще больше привлечь внимание.

Пока неизвестно, передали ли продюсеры шоу ее просьбу Владимиру Зеленскому, потому что официального ответа еще не было.

Какой дресс-код на церемонии?

Если позволит COVID-19, на Оскаре-2022 должна быть полномасштабная красная дорожка, поэтому ждите обычного парада эффектных бальных платьев, расшитых блестками накидок и роскошных костюмов. Впрочем, мы уверены, что многие актеры поддержат Украину, добавив к наряду украинскую символику.

Когда были объявлены номинанты на Оскар-2022?

Американская киноакадемия 8 февраля объявила номинантов на Оскар-2022. Лидером по количеству номинаций стал вестерн "Власть пса". "Дюна" Дэнни Вильнева заняла второе место.

Картина "Власть пса" будет соревноваться в 12 категориях, а "Дюна" – в 10. Третье место разделили романтический музыкальный фильм режиссера Стивена Спилберга "Вестсайдская история" и британская драма "Белфаст" (7).

В этом году объявить номинантов Академия пригласила известного американского стендапера и актера Лесли Джордана и обладательницу премии Золотой глобус Трейси Эллис Росс.

Полный список номинантов смотрите здесь, а номинированные на Оскар фильмы, которые вы можете просмотреть прямо сейчас – здесь.