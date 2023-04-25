В прошлом году мероприятие также проходило в марте. Помимо даты торжественной церемонии киноакадемия объявила сроки подачи заявок на Оскар-2024.

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Оскар-2024 состоится в марте 2024 года

Заявки на общие категории можно подавать не позднее 18 ноября 2023, а голосовать за составление шортлиста можно будет с 18 по 21 декабря. Голосование по номинации запланировано с 11 по 16 января 2024 года, а список номинанты будут объявлены 23 января.

Финальное голосование за победителей Оскара-2024 начнется уже 22 февраля, а лауреатов премии будут показывать по всему миру более 200 стран.

Церемония награждения состоится в театре Dolby в Голливуде, как обычно. Несмотря на то, что до конца подачи заявлений еще больше полугода, ожидается большое количество фильмов, которые могут стать достойными претендентами, среди них:

"Оппенгеймер" Кристофер Нолан – новый американский биографический фильм режиссера Кристофер Нолан. Главную роль сыграл Киллиан Мерфи. Сценарий фильма основан на книге Кая Берда и Мартина Дж. Шервина "Американский Прометей: Триумф и трагедия Роберта Оппенгеймера", получившей Пулитцеровскую премию.

Кристофер Нолан – новый американский биографический фильм режиссера Кристофер Нолан. Главную роль сыграл Киллиан Мерфи. Сценарий фильма основан на книге Кая Берда и Мартина Дж. Шервина "Американский Прометей: Триумф и трагедия Роберта Оппенгеймера", получившей Пулитцеровскую премию. "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе – первый вестерн, над которым трудятся легендарные Мартин Скорсезе, Роберт де Ниро и Леонардо ди Каприо. Фильм основан на реальных событиях, снятых по мотивам научно-популярного бестселлера Дэвида Грена 2017 года.

Напомним, в 2023 году победителем Оскара стал научно-фантастический фильм режиссеров Дэниела Шайнерта и Дэна Квана "Все всегда и в то же время". Интересно, что кроме Оскара, у него собралось уже 158 знаков отличия. Это абсолютный рекордсмен по количеству наград.

Также на премию Американской киноакадемии был номинирован фильм об Украине "Дом из заноз". Больше о фильме читайте по ссылке.