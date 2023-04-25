Минулого року захід також проходив у березні. Крім дати урочистої церемонії, кіноакадемія оголосила терміни подачі заявок на Оскар-2024.

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Оскар-2024 відбудеться у березні 2024 року

Заявки на загальні категорії можна подавати не пізніше 18 листопада 2023 року, а голосувати за складання шортліста можна буде з 18 по 21 грудня. Голосування за номінації заплановано з 11 до 16 січня 2024 року, а список номінантів буде оголошено 23 січня.

Фінальне голосування за переможців Оскара-2024 розпочнеться вже 22 лютого, а лауреатів премії показуватимуть по всьому світу у понад 200 країнах.

Церемонія нагородження відбудеться в театрі Dolby в Голлівуді, як і зазвичай. Попри те, що до кінця подання заяв ще понад пів року, очікується велика кількість фільмів, які можуть стати гідними претендентами, серед них:

"Оппенгеймер" Крістофера Нолана – новий американський біографічний фільм режисера Крістофера Нолана. Головну роль зіграв Кілліан Мерфі. Сценарій фільму заснований на книзі Кая Берда та Мартіна Дж. Шервіна "Американський Прометей: Тріумф і трагедія Роберта Оппенгеймера", яка отримала Пулітцерівську премію.

Крістофера Нолана – новий американський біографічний фільм режисера Крістофера Нолана. Головну роль зіграв Кілліан Мерфі. Сценарій фільму заснований на книзі Кая Берда та Мартіна Дж. Шервіна "Американський Прометей: Тріумф і трагедія Роберта Оппенгеймера", яка отримала Пулітцерівську премію. "Вбивці квіткового місяця" Мартіна Скорсезе – перший вестерн, над яким працюють легендарні Мартін Скорсезе, Роберт де Ніро та Леонардо ді Капріо. Фільм заснований на реальних подіях, знятий за мотивами науково-популярного бестселера Девіда Ґрена 2017 року.

Нагадаємо, у 2023 році переможцем Оскара став науково-фантастичний фільм режисерів Денієла Шайнерта і Дена Квана "Все завжди і водночас". Цікаво, що окрім Оскара, у нього назбиралося вже 158 відзнак. Це абсолютний рекордсмен за кількістю виграних нагород.

Також на премію Американської кіноакадемії був номінований фільм про Україну "Будинок зі скалок". Більше про фільм читайте за посиланням.