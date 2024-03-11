Эмма пошутила, что во всем виноват Райан Гослинг: мол, во время его номера с треком I'm Just Ken она так вошла в азарт, что сломала молнию в кутюрном платье от Louis Vuitton, сообщает Кино 24.

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Что произошло с платьем Эммы Стоун на Оскаре-2024

Так вот, дизайнерский наряд чуть не подвел актрису, когда та поднималась на сцену, чтобы забрать свою заслуженную статуэтку Оскара в номинации "Лучшая актриса" за роль Беллы Бакстер в фильме "Бедные создания".



Эмма Стоун / Фото Getty Images

Свою победную речь Стоун начала с того, что ее платье порвалось. В шутку кинозвезда обвинила в этом своего коллегу по фильму "Ла-Ла Ленд" Райана Гослинга. Как заметила Эмма, она не могла усидеть на месте, когда актер исполнял легендарную песню Кена из фильма Барби, за роль в котором, кстати, он тоже был номинирован на Оскар-2024.

Как результат, наряд Стоун треснул по швам.

Мое платье порвано. Я думаю, это произошло во время перфоманса I'm Just Ken,

– смеясь заметила Эмма.

Речь Эммы Стоун на Оскаре-2024: смотрите видео онлайн

Чем запомнился Оскар-2024