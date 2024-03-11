Эмма пошутила, что во всем виноват Райан Гослинг: мол, во время его номера с треком I'm Just Ken она так вошла в азарт, что сломала молнию в кутюрном платье от Louis Vuitton, сообщает Кино 24.
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Что произошло с платьем Эммы Стоун на Оскаре-2024
Так вот, дизайнерский наряд чуть не подвел актрису, когда та поднималась на сцену, чтобы забрать свою заслуженную статуэтку Оскара в номинации "Лучшая актриса" за роль Беллы Бакстер в фильме "Бедные создания".
Эмма Стоун / Фото Getty Images
Свою победную речь Стоун начала с того, что ее платье порвалось. В шутку кинозвезда обвинила в этом своего коллегу по фильму "Ла-Ла Ленд" Райана Гослинга. Как заметила Эмма, она не могла усидеть на месте, когда актер исполнял легендарную песню Кена из фильма Барби, за роль в котором, кстати, он тоже был номинирован на Оскар-2024.
Как результат, наряд Стоун треснул по швам.
Мое платье порвано. Я думаю, это произошло во время перфоманса I'm Just Ken,
– смеясь заметила Эмма.
Речь Эммы Стоун на Оскаре-2024: смотрите видео онлайн
Чем запомнился Оскар-2024
- В 2024 году Украина впервые в истории получила статуэтку Оскар. Фильм "20 дней в Мариуполе" получил награду в категории "Лучший документальный фильм". Во время вручения статуэтки голливудские звезды стоя аплодировали украинской команде.
- Билли Айлиш стала самой молодой лауреаткой Оскара. В 2024 году она получила свою вторую статуэтку. В этом году певица одержала победу за лучшую оригинальную песню What Was I Made For, прозвучавшую в фильме "Барби". В 2022 году она тоже победила в номинации "Лучшая песня" за работу над треком No Time To Die, который создала для фильма о Джеймсе Бонде "007: Не время умирать".
- Не обошлось и без скандала. Посреди церемонии оргкомитет показал фрагмент речи покойного российского оппозиционера Алексея Навального, как выражение уважения к нему. В видео Навальный отвечает на вопрос о том, что он сказал бы людям, если его убьют.