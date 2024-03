Важно, что исполнительница работала над музыкой вместе со своим братом Финнеасом О'Коннелом, который также был отмечен наградой. На церемонии награждения музыканты очаровали публику совместным выступлением.

Как Билли Айлиш выступила на Оскаре-2024

После вручения награды певица исполнила свой хит What Was I Made For?. На сцене она появилась в черно-белом твидовом пиджаке, белой рубашке, украшенной розовым бантом, и обруче в тон. Завершила свой образ знаменитость черной юбкой с разрезами, белыми колготками и черными лакированными туфлями на каблуках. Выступление Билли сопровождала игра на фортепиано Финнеаса О'Коннелла. Музыкант был одет в стильный серый брючный костюм и черные лакированные туфли.

Для справки! В 2022 году Билли Айлиш также получила Оскар в категории "Лучшая песня" за работу над треком No Time To Die, который создала для фильма о Джеймсе Бонде "007: Не время умирать".

Billie Eilish, FINNEAS – What Was I Made For?: смотрите видео онлайн

Какие еще треки соревновались за номинацию "Лучшая песня"

Накануне церемонии награждения букмекеры имели разные мнения относительно того, какая песня получит престижную золотую статуэтку за лучшую песню к фильму в 2024 году. Кроме What Was I Made For? в список номинантов входили: