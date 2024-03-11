Важно, что исполнительница работала над музыкой вместе со своим братом Финнеасом О'Коннелом, который также был отмечен наградой. На церемонии награждения музыканты очаровали публику совместным выступлением.
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Как Билли Айлиш выступила на Оскаре-2024
После вручения награды певица исполнила свой хит What Was I Made For?. На сцене она появилась в черно-белом твидовом пиджаке, белой рубашке, украшенной розовым бантом, и обруче в тон. Завершила свой образ знаменитость черной юбкой с разрезами, белыми колготками и черными лакированными туфлями на каблуках. Выступление Билли сопровождала игра на фортепиано Финнеаса О'Коннелла. Музыкант был одет в стильный серый брючный костюм и черные лакированные туфли.
Billie Eilish, FINNEAS – What Was I Made For?: смотрите видео онлайн
Какие еще треки соревновались за номинацию "Лучшая песня"
Накануне церемонии награждения букмекеры имели разные мнения относительно того, какая песня получит престижную золотую статуэтку за лучшую песню к фильму в 2024 году. Кроме What Was I Made For? в список номинантов входили:
- The Fire Inside Бекки Джи из биографической комедийной драмы Flamin' Hot ("Горячий горячий")
- I'm Just Ken Марка Ронсона и Эндрю Уайатта из фильма "Барби",
- It Never Went Away Джона Баптиста из документальной ленты "Американская симфония" и Wahzhazhe (A Song for My People) Osage Tribal Singers, которая звучала в вестерне "Убийцы цветочного полнолуния".