Важливо, що виконавиця працювала над музикою разом зі своїм братом Фіннеасом О'Коннелом, який також був відзначений нагородою. На церемонії нагородження музиканти зачарували публіку спільним виступом.

Як Біллі Айліш виступила на Оскарі-2024

Після вручення нагороди співачка виконала свій хіт What Was I Made For?. На сцені вона з'явилася у чорно-білому твідовому піджаку, білій сорочці, прикрашеній рожевим бантом, та обручі в тон. Завершила свій образ знаменитість чорною спідницею з розрізами, білими колготками та чорними лакованими туфлями на підборах. Виступ Біллі супроводжувала майстерна гра Фіннеаса О'Коннелла на фортепіано. Музикант був одягнений у стильний сірий штанний костюм і чорні лаковані туфлі.

Для довідки! У 2022 році Біллі Айліш також отримала Оскар у категорії "Найкраща пісня" за роботу над треком No Time To Die, який створила для фільму про Джеймса Бонда "007: Не час помирати".

Billie Eilish, FINNEAS – What Was I Made For?: дивіться відео онлайн

Які ще треки змагалися за номінацію "Найкраща пісня"

Напередодні церемонії нагородження букмекери мали різні думки щодо того, яка пісня отримає престижну золоту статуетку за найкращу пісню до фільму у 2024 році. Окрім What Was I Made For? до списку номінантів входили: