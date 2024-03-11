Емма пожартувала, що у всьому винен Раян Гослінг: мовляв, під час його номеру з треком I'm Just Ken вона так ввійшла в азарт, що зламала блискавку в кутюрній сукні від Louis Vuitton, повідомляє Кіно 24.

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Отож, дизайнерське вбрання мало не підвело акторку, коли та підіймалася на сцену, аби забрати свою заслужену статуетку Оскара у номінації "Найкраща акторка" за роль Белли Бакстер у стрічці "Бідолашні створіння".



Емма Стоун / Фото Getty Images

Свою переможну промову Стоун почала з того, що її сукня порвалася. Жартома кінозірка звинуватила в цьому свого колегу по фільму "Ла-Ла Ленд" Раяна Гослінга. Як зауважила Емма, вона не могла всидіти на місці, коли актор виконував легендарну пісню Кена з фільму Барбі, за роль у якому, до речі, він теж був номінований на Оскар-2024.

Як результат, вбрання Стоун тріснуло по швах.

Моя сукня порвана. Я думаю, це сталося під час перфомансу I’m Just Ken,

– сміючись зауважила Емма.

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