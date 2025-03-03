Со сцены премии Оскар-2025 призвали к прекращению войны между Израилем и Палестиной
Этой ночью весь мир наблюдает за 97-й церемонией вручения премии Оскар. Победу в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" одержала лента "Нет другой земли".
Авторы фильма обратились к зрителям в зале с важным сообщением. Они со сцены призвали к прекращению войны между Израилем и Палестиной, информирует 24 Канал.
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На сцену вышли израильский журналист и режиссер Юваль Абрахам и палестинский журналист и режиссер Базель Адра. В речи они сказали, что "все заложники должны вернуться домой". Авторы фильма "Нет другой земли" отметили, что войну нужно завершать дипломатическим путем, чтобы оба народа жили свободно.
О чем фильм "Нет другой земли"
События ленты "Нет другой земли" происходят вокруг уничтожения израильскими военными Масафера-Ятта на Западном берегу реки Иордан. Также показывается совместная работа палестинского активиста Базеля и журналиста Ювала из Израиля. Над фильмом работала палестино-израильская группа.
"Нет другой земли": смотрите онлайн трейлер фильма
Стоит отметить, что за победу в категории "Лучший полнометражный документальный фильм" боролась американо-украинско-австралийская лента "Фарфоровая война", но не получила желанную статуэтку. Украинская команда, кстати, появилась на красной дорожке с песиком Фродо – одним из героев фильма.