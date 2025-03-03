Со сцены премии Оскар-2025 призвали к прекращению войны между Израилем и Палестиной

Этой ночью весь мир наблюдает за 97-й церемонией вручения премии Оскар. Победу в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" одержала лента "Нет другой земли".

Авторы фильма обратились к зрителям в зале с важным сообщением. Они со сцены призвали к прекращению войны между Израилем и Палестиной, информирует 24 Канал.

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На сцену вышли израильский журналист и режиссер Юваль Абрахам и палестинский журналист и режиссер Базель Адра. В речи они сказали, что "все заложники должны вернуться домой". Авторы фильма "Нет другой земли" отметили, что войну нужно завершать дипломатическим путем, чтобы оба народа жили свободно.

Авторы фильма "Нет другой земли" на премии Оскар-2025 / Фото Getty Images

О чем фильм "Нет другой земли"

События ленты "Нет другой земли" происходят вокруг уничтожения израильскими военными Масафера-Ятта на Западном берегу реки Иордан. Также показывается совместная работа палестинского активиста Базеля и журналиста Ювала из Израиля. Над фильмом работала палестино-израильская группа.

"Нет другой земли": смотрите онлайн трейлер фильма

Стоит отметить, что за победу в категории "Лучший полнометражный документальный фильм" боролась американо-украинско-австралийская лента "Фарфоровая война", но не получила желанную статуэтку. Украинская команда, кстати, появилась на красной дорожке с песиком Фродо – одним из героев фильма.