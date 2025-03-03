Автори фільму звернулися за глядачів у залі з важливим повідомленням. Вони зі сцени закликали до припинення війни між Ізраілем та Палестиною, інформує 24 Канал.

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На сцену вийшли ізраїльський журналіст і режисер Юваль Абрахам та палестинський журналіст і режисер Базель Адра. У промові вони сказали, що "всі заручники мають повернутися додому". Автори фільму "Немає іншої землі" наголосили, що війну потрібно завершувати дипломатичним шляхом, щоб обидва народи жили вільно.

Автори фільму "Немає іншої землі" на премії Оскар-2025 / Фото Getty Images

Про що фільм "Немає іншої землі"

Події стрічки "Немає іншої землі" відбуваються довкола знищення ізраїльськими військовими Масафера-Ятта на Західному березі річки Йордан. Також показується спільна робота палестинського активіста Базеля та журналіста Ювала з Ізраїля. Над фільмом працювала палестино-ізраїльська група.

"Немає іншої землі": дивіться онлайн трейлер фільму

Варто зазначити, що за перемогу в категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм" боролася американсько-українсько-австралійська стрічка "Порцелянова війна", але не отримала омріяну статуетку. Українська команда, до речі, з'явилася на червоній доріжці з песиком Фродо – одним з героїв фільму.