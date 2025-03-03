Голливудская звезда Холли Берри и главный актер "Бруталиста" и победитель Оскара Эдриан Броуди воссоединились на церемонии вручения премии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Холли Берри.

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Холли Берри и Эдриан Броуди встретились на красной дорожке. Увидев актера, Берри обняла его и поцеловала в губы.

Извините, Джорджино, но мне нужно это сделать, –

сказала актриса к любимой Эдриана Броуди.

Зрители и журналисты взорвались эмоциями, а Джорджина Чепмен начала аплодировать.

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В 2003 году Эдриан Броуди впервые получил Оскар за роль в фильме "Пианист". Тогда он вышел на сцену и внезапно поцеловал ведущую Холли Берри, которая не надеялась на такой поступок актера.

Этот момент стал одним из самых знаковых моментов премии.