Голлівудська зірка Геллі Беррі та головний актор "Бруталіста" й переможець Оскара Едріан Броуді возз'єдналися на церемонії вручення премії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Геллі Беррі.

Важливо "Бруталіст": де дивитись оскароносний фільм з Едріаном Броуді та чому він вразив світ

Геллі Беррі та Едріан Броуді зустрілися на червоній доріжці. Побачивши актора, Беррі обійняла його та поцілувала в губи.

Вибачте, Джорджино, але мені потрібно це зробити, –

сказала акторка до коханої Едріана Броуді.

Глядачі та журналісти вибухнули емоціями, а Джорджина Чепмен почала аплодувати.

Геллі Беррі поцілувала Едріана Броуді: відео

Чому Геллі Беррі назвала це "помстою"

У 2003 році Едріан Броуді вперше отримав Оскар за роль у фільмі "Піаніст". Тоді він вийшов на сцену та раптово поцілував ведучу Геллі Беррі, яка не сподівалась на такий вчинок актора.

Цей момент став одним із найзнаковіших моментів премії.