Украина среди претендентов на Оскар-2025: какие фильмы могут помешать победе

В ночь со 2 на 3 марта состоится церемония награждения кинопремии Оскар-2025. В этом году в номинации "Лучший документальный фильм" оказался фильм о войне в Украине "Фарфоровая война".

24 Канал рассказывает о лентах, которые будут соревноваться за статуэтку вместе с украинской киноработой уже в эти выходные. Подробнее об этом – читайте далее в материале.

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"Сахарная трость"

Этот фильм сняли Джулиан Брейв НойзКет и Эмили Касси. Зрители смогут наблюдать за расследованием жестокого обращения с детьми в школах-интернатах в Канаде. В учебных заведениях малышей коренных народов лишали возможности разговаривать на родном языке и исследовать свои традиции. Однажды в Канаде нашли анонимные могилы возле школы-интерната. Тогда весь мир узнал о насилии и страданиях детей, которые учились в этих заведениях.

"Сахарная трость": смотрите трейлер фильма онлайн

"Саундтрек к государственному перевороту"

Во время Холодной войны произошло убийство первого премьер-министра Демократической Республики Конго – Патриса Лумумбы. Американские джазовые музыканты Эбби Линкольн и Макс Роуч возмутились этим событием. Они врываются на заседание Совета Безопасности ООН с целью протеста.

"Саундтрек к государственному перевороту": смотрите трейлер фильма онлайн

"Дневники из черного ящика"

В центре сюжета – японская журналистка Шиори Ито, которая стала жертвой сексуального насилия со стороны влиятельного медийщика. Когда женщина сообщила о преступлении, то ей сказали, что недостаточно доказательств для возбуждения уголовного дела. Несмотря на это, она решила начать гражданское дело, написать книгу и рассказать о своей длительной борьбе.

"Дневники из черного ящика": смотрите трейлер фильма онлайн

"Нет другой земли"

Фильм был создан командой режиссеров из Израиля и Палестины. Сюжет ленты разворачивается вокруг уничтожения израильскими военными Масафера-Ятта на Западном берегу реки Иордан. Кроме этого, зрители будут наблюдать за совместной работой палестинского активиста Базеля и журналиста Ювала из Израиля.

"Нет другой земли": смотрите трейлер фильма онлайн

Напомним, украинский фильм "Фарфоровая война", номинированный на Оскар-2025, рассказывает историю трех украинских художников. Они решили остаться в Харькове во время войны, несмотря на всю опасность, что их окружала. Художники создавали фарфоровые изделия, которые стали символами стойкости, выносливости и человечности во времена войны.