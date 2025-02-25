Церемония награждения премии Оскар приближается. Уже совсем скоро станет известно, кто из режиссеров, актеров и других кинодеятелей получат награду за свои творческие достижения.

"Анора" и "Бруталист" – главные претенденты на победу за лучший фильм, а Майки Мэдисон поборется за статус лучшей актрисы с Деми Мур. 24 Канал со ссылкой на Oddschecker собрал, какие ставки делают букмекеры на будущих лауреатов кинопремии в главных номинациях.

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Лучший фильм

"Анора" – 31,37%

"Бруталист" – 26,47%

"Конклав" – 13,73%

"Эмилия Перес" – 6,86%

"Злая: Сказка о ведьме Запада" – 5,88%

Другие – 15,69%



Прогнозы букмекеров / Скриншот с сайта Oddschecker

Обратите внимание! Фильм "Анора" рассказывает о сыне российского олигарха и стриптизерше Ани. В ленте снялись актеры-россияне, среди которых Юра Борисов. Он участвовал в пропагандистских проектах и замалчивает войну. Победа ленты будет очередным толерированием агрессора со стороны мирового киносообщества.

Лучшая режиссура

Шон Бейкер ("Анора") – 53%

Брэйди Корбет ("Бруталист") – 31%

Джеймс Мэнголд ("Боб Дилан: Никому не известный") – 3%

Жак Одиар ("Эмилия Перес") – 3%

Корали Фаржа ("Субстанция") – 6%



Прогнозы букмекеров / Скриншот с сайта Oddschecker

Лучшая мужская роль

Эдриан Броуди ("Бруталист") – 40%

Тимоти Шаламе ("Боб Дилан: Никому не известный") – 35%

Колман Доминго ("Синг-Синг") – 7%

Рэйф Файнс ("Конклав") – 10%

Себастиан Стэн ("Ученик. Восхождение Трампа") – 8%



Прогнозы букмекеров / Скриншот с сайта Oddschecker

Лучшая женская роль

Синтия Эриво ("Злая: Сказка о ведьме Запада") – 5%

Карла Гаскон ("Эмилия Перес") – 4%

Майки Мэдисон ("Анора") – 19%

Деми Мур ("Субстанция") – 34%

Фернанда Торрес ("Я все еще здесь") – 38%



Прогнозы букмекеров / Скриншот с сайта Oddschecker

Лучшая мужская роль второго плана

Киран Калкин ("Настоящая боль") – 73%

Эдвард Нортон ("Боб Дилан: Никому не известный") – 8%

Гай Пирс ("Бруталист") – 8%

Джереми Стронг ("Ученик. Восхождение Трампа") – 3%

Юра Борисов ("Анора") – 8%



Прогнозы букмекеров / Скриншот с сайта Oddschecker

Лучшая женская роль второго плана

Моника Барбаро ("Боб Дилан: Никому не известный") – 42%

Ариана Гранде ("Злая: Сказка о ведьме Запада") – 42%

Фелисити Джонс ("Бруталист") – 4%

Изабелла Росселлини ("Конклав") – 4%

Зои Салдана ("Эмилия Перес") – 47%



Прогнозы букмекеров / Скриншот с сайта Oddschecker

Лучший документальный фильм

"Дневники черного ящика" – 1%

"Нет другой земли" – 55,56%

"Фарфоровая война" – 19,19 19

"Саундтрек к государственному перевороту" – 1%

"Сахарный тростник" – 23,23%



Прогнозы букмекеров / Скриншот с сайта Oddschecker

Важно вспомнить, что фильм "Фарфоровая война" рассказывает о трех украинских художниках, которые остались в Харькове во время войны. Они создавали фарфоровые изделия как символы стойкости и человечности