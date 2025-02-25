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Кино Подборки кино Кто станет победителем Оскара-2025 в главных номинациях: прогнозы букмекеров
25 февраля, 23:30
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Кто станет победителем Оскара-2025 в главных номинациях: прогнозы букмекеров

Мария Касий

Церемония награждения премии Оскар приближается. Уже совсем скоро станет известно, кто из режиссеров, актеров и других кинодеятелей получат награду за свои творческие достижения.

"Анора" и "Бруталист" – главные претенденты на победу за лучший фильм, а Майки Мэдисон поборется за статус лучшей актрисы с Деми Мур. 24 Канал со ссылкой на Oddschecker собрал, какие ставки делают букмекеры на будущих лауреатов кинопремии в главных номинациях.

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Лучший фильм

  • "Анора" – 31,37%
  • "Бруталист" – 26,47%
  • "Конклав" – 13,73%
  • "Эмилия Перес" – 6,86%
  • "Злая: Сказка о ведьме Запада" – 5,88%
  • Другие – 15,69%


Прогнозы букмекеров / Скриншот с сайта Oddschecker

Обратите внимание! Фильм "Анора" рассказывает о сыне российского олигарха и стриптизерше Ани. В ленте снялись актеры-россияне, среди которых Юра Борисов. Он участвовал в пропагандистских проектах и замалчивает войну. Победа ленты будет очередным толерированием агрессора со стороны мирового киносообщества.

Лучшая режиссура

  • Шон Бейкер ("Анора") – 53%
  • Брэйди Корбет ("Бруталист") – 31%
  • Джеймс Мэнголд ("Боб Дилан: Никому не известный") – 3%
  • Жак Одиар ("Эмилия Перес") – 3%
  • Корали Фаржа ("Субстанция") – 6%


Прогнозы букмекеров / Скриншот с сайта Oddschecker

Лучшая мужская роль

  • Эдриан Броуди ("Бруталист") – 40%
  • Тимоти Шаламе ("Боб Дилан: Никому не известный") – 35%
  • Колман Доминго ("Синг-Синг") – 7%
  • Рэйф Файнс ("Конклав") – 10%
  • Себастиан Стэн ("Ученик. Восхождение Трампа") – 8%


Прогнозы букмекеров / Скриншот с сайта Oddschecker

Лучшая женская роль

  • Синтия Эриво ("Злая: Сказка о ведьме Запада") – 5%
  • Карла Гаскон ("Эмилия Перес") – 4%
  • Майки Мэдисон ("Анора") – 19%
  • Деми Мур ("Субстанция") – 34%
  • Фернанда Торрес ("Я все еще здесь") – 38%


Прогнозы букмекеров / Скриншот с сайта Oddschecker

Лучшая мужская роль второго плана

  • Киран Калкин ("Настоящая боль") – 73%
  • Эдвард Нортон ("Боб Дилан: Никому не известный") – 8%
  • Гай Пирс ("Бруталист") – 8%
  • Джереми Стронг ("Ученик. Восхождение Трампа") – 3%
  • Юра Борисов ("Анора") – 8%


Прогнозы букмекеров / Скриншот с сайта Oddschecker

Лучшая женская роль второго плана

  • Моника Барбаро ("Боб Дилан: Никому не известный") – 42%
  • Ариана Гранде ("Злая: Сказка о ведьме Запада") – 42%
  • Фелисити Джонс ("Бруталист") – 4%
  • Изабелла Росселлини ("Конклав") – 4%
  • Зои Салдана ("Эмилия Перес") – 47%


Прогнозы букмекеров / Скриншот с сайта Oddschecker

Лучший документальный фильм

  • "Дневники черного ящика" – 1%
  • "Нет другой земли" – 55,56%
  • "Фарфоровая война" – 19,19 19
  • "Саундтрек к государственному перевороту" – 1%
  • "Сахарный тростник" – 23,23%


Прогнозы букмекеров / Скриншот с сайта Oddschecker

Важно вспомнить, что фильм "Фарфоровая война" рассказывает о трех украинских художниках, которые остались в Харькове во время войны. Они создавали фарфоровые изделия как символы стойкости и человечности