Кинокритики могут часами спорить о том, почему те или иные актеры заслуживают больше всего наград. 24 Канал расскажет о талантливых голливудских актерах, которые все еще не получили Оскара.

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Ральф Файнс

В 2025 году талантливый актер "Списка Шиндлера", "Английского пациента" и, конечно же, "Гарри Поттера" получил третью номинацию на Оскар. Ранее актер проигрывал своим конкурентам и был в шаге от успеха.



Актеры, которые не получили Оскар / Кадр из фильма

Иэн МакКеллен

Легендарный актер, которого больше всего знают как Гэндальфа из "Властелина колец", поражал своими умениями многих других киноработах, но все еще не получил Оскара.



Актеры, которые не получили Оскара / Кадр из фильма

Брэдли Купер

Один из самых универсальных актеров Голливуда был 12 раз номинированным на Оскар, но до сих пор не получил ни одной статуэтки. Его фильмы "Американская афера", "Рождение звезды", "Маэстро" заслуживают признания.



Актеры, которые не получили Оскар / Кадр из фильма

Сирша Ронан

30-летняя актриса имеет за плечами 4 номинации на Оскар, в частности за "Леди-птицу", "Маленьких женщин" и другие ленты. Она достигла успеха благодаря тонкой психологической игре. Вероятно, звезде еще удастся покорить Американскую киноакадемию.



Актеры, которые не получили Оскар / Кадр из фильма

Изабелла Росселлини

Итальянская актриса сделала вклад в кинематограф своими ролями в фильмах "Синий бархат", "Дикие сердцем", "Смерть ей идет". В этом году она получила первую номинацию на Оскар за ленту "Конклав".



Актеры, которые не получили Оскар / Кадр из фильма

Гленн Клоуз

Смелые и независимые героини Гленн Клоуз стали легендарными в мире кино. Несмотря на 8 номинаций (в частности "Роковой поезд" и "Опасные связи"), актриса еще не получила золотой статуэтки.



Актеры, которые не получили Оскар / Кадр из фильма