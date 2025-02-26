Кінокритики можуть годинами сперечатися про те, чому ті чи інші актори заслуговують найбільше нагород. 24 Канал розповість про талановитих голлівудських акторів, які все ще не отримали Оскара.

До слова 97-ма церемонія вручення найгучнішої кінопремії Оскар: де і коли дивитись трансляцію в Україні

Ральф Файнс

У 2025 році талановитий актор "Списку Шиндлера", "Англійського пацієнта" та, звісно ж, "Гаррі Поттера" отримав третю номінацію на Оскар. Раніше актор програвав своїм конкурентам і був за крок до успіху.



Актори, які не отримали Оскара / Кадр з фільму

Ієн Мак-Келлен

Легендарний актор, якого найбільше знають як Гендальфа з "Володаря перснів", вражав своїми вміннями багатьох інших кінороботах, але все ще не отримав Оскара.



Актори, які не отримали Оскара / Кадр з фільму

Бредлі Купер

Один з найуніверсальніших акторів Голлівуду був 12 разів номінованим на Оскар, але досі не здобув жодної статуетки. Його фільми "Американська афера", "Народження зірки", "Маестро" заслуговують визнання.



Актори, які не отримали Оскара / Кадр з фільму

Сірша Ронан

30-річна акторка має за плечима 4 номінації на Оскар, зокрема за "Леді-Птаху", "Маленьких жінок" та інші стрічки. Вона досягла успіху завдяки тонкій психологічній грі. Ймовірно, зірці ще вдасться підкорити Американську кіноакадемію.



Актори, які не отримали Оскара / Кадр з фільму

Ізабелла Росселліні

Італійська акторка зробила внесок у кінематограф своїми ролями у фільмах "Синій оксамит", "Дикі серцем", "Смерть їй личить". Цьогоріч вона отримала першу номінацію на Оскар за стрічку "Конклав".



Актори, які не отримали Оскара / Кадр з фільму

Гленн Клоуз

Сміливі та незалежні героїні Гленн Клоуз стали легендарними у світі кіно. Попри 8 номінацій (зокрема "Фатальний потяг" та "Небезпечні зв'язки"), акторка ще не здобула золотої статуетки.



Актори, які не отримали Оскара / Кадр з фільму