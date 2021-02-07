Истории из фильмов вдохновляют, особенно, если они основаны на реальных событиях. Однако фильмы, истории которых взяты из реальной жизни, являются одними из самых сложных для создания.

Одним из важнейших элементов хорошей интерпретации является правильный подбор главного героя. Чем больше актер визуально подобен на реального человека, тем больше шансов, что зритель погрузится в атмосферу фильма.

К теме 10 топовых голливудских актеров, сыгравших эпизодические роли в сериале "Друзья"

Издание собрало некоторые реальные истории, которые режиссеры и сценаристы со временем адаптировали для зрителей. А также актеров, которые с успехом сыграли свои роли.

Реальные люди и актеры, которые их сыграли

Леонард Сеппала, которого сыграл Виллем Дафо – "Того" (2019)

В фильме рассказывают историю о Леонарде Сеппале и его ездовых собаках.

В городке Ном, что на Аляске вспыхнула дифтерия. Поэтому Сеппала со своей ездовой собакой и верным другом того отправился за лекарствами, поскольку не было другого способа их получить.

Он не один отправился в путешествие. За лекарствами отправились более 150 собак и несколько водителей. Много ездовых собак, к сожалению, погибли из-за мороза.

Сепалла и Того преодолели одно из самых опасных путешествий.



Как выглядел герой на самом деле и как он выглядел в фильме / Фото boredpanda

Йосси Гинзберг, которого сыграл Даниэл Рэдклифф – "Джунгли" (2017)

Фильм "Джунгли" рассказывает о выживании в тропических лесах Амазонки Йосефа (Йосси) Гинзберга.

Он был слабым и голодным, но все равно двигался дальше, чтобы выжить. Он использовал яд огненных муравьев, укусы которых добавляли ему адреналина. Чтобы справиться с одиночеством, мужчина даже представлял женщину-компаньонку.

​

Как выглядел герой на самом деле и как он выглядел в фильме / Фото boredpanda

Кристофер Маккэндлесс, которого сыграл Эмили Гирш – "Теперь я иду в дикую даль" (2007)

Биографический фильм рассказывает о путешественнике Кристофере МакКендлессе и его последних днях, которые он провел в одиночестве в дикой пустыне.

Маккэндлесс посвятил свою жизнь путешествиям, путешествуя по всей стране почти без денег. Оказавшись на Аляске, он поселился в старом заброшенном автобусе. Это историческая противоречивая фигура – одни почитают его за принципы, а другие критикуют за саморазрушение.

​

Как выглядел герой на самом деле и как он выглядел в фильме / Фото boredpanda

Хью Гласс, которого сыграл Леонардо Ди Каприо – "Легенда Хью Гласса" (2015)

Это история мести, которая основана на романе о жизни американского пограничника, жившего в 19 веке. Фильм, наверное, украсил некоторые моменты жизни Гласса, но одно таки правда – он действительно преодолел большое расстояние, примерно 322 – 483 километров. И при этом был серьезно ранен. О нападении медведя тоже правда, но в фильме слишком много о мести. Некоторые источники предполагают, что настоящий Гласс на самом деле простил тем, кто оставил его в пустыне.

​

Как выглядел герой на самом деле и как он выглядел в фильме / Фото boredpanda

Генрих Харрер, которого сыграл Брэд Питт – "7 лет в Тибете" (1997)

"7 лет в Тибете" – это фильм об опыте австрийского альпиниста Генриха Харрера. Влияние Тибета на мужчину оказалось значительным. Харрер написал 20 книг о своих приключениях.

Некоторые из них, учитывая фотографии, считаются одними из лучших свидетельств традиционной тибетской культуры. Также Харрер основал музей о Тибете в Австрии и снял около 40 документальных фильмов.



​Как выглядел герой на самом деле и как он выглядел в фильме / Фото boredpanda

Шерил Стрейд, которую сыграла Риз Уизерспун – "Дикая" (2014).

Это экранизация книги самой Шерил. Она отправилась в сольное пешеходное путешествие и прошла всего 1100 миль за 94 дня. Поездка должна была помочь девушке справиться со смертью матери. Но на самом деле Шерил получила еще несколько практических знаний.

​

Как выглядел герой на самом деле и как он выглядел в фильме / Фото boredpanda

Тами Олдхам-Ашкрафт, которую сыграла Шейлин Вудли в "В плену стихии" (2018)

В фильме "В плену стихии" описывается история выживания Тами Олдхам, которая пыталась спасти себя и своего жениха после того, как они попали в катастрофический ураган во время путешествия на яхте.

Тами Олдхэм имела некоторый опыт парусного спорта, но ураган 4 категории разбил ее лодку, а сама она пробыла без сознания в течение 27 часов. Потом ей пришлось починить изуродованную лодку, создать импровизированный парус, а затем полагаться только на часы и секстант, чтобы добраться до ближайшего побережья, которым были Гавайи.

​

Как выглядел герой на самом деле и как он выглядел в фильме / Фото boredpanda

Арон Ралстон, роль которого исполнил Джеймс Франко в "127 часов" (2010)

Фильм рассказывает о трагическом случае, когда во время своего альпинистского путешествия Арон Ралстон пошел на решительные меры, чтобы выжить. Сам Арон рассказал, логика и маниакальное состояние души помогли ему отрезать конечность.

​

Как выглядел герой на самом деле и как он выглядел в фильме / Фото boredpanda

Дональд Кроухерст, которого сыграл Колин Ферт в ленте" Милосердие " (2017)

Фильм "Милосердие" (2017) рассказывает историю Дональда Кроухерста, моряка-любителя, который принял участие в профессиональной кругосветной погоне яхт, чтобы обеспечить финансовое будущее для своей семьи.

​

Как выглядел герой на самом деле и как он выглядел в фильме / Фото boredpanda

Фрэнк Валлелонга, которого сыграл Вигго Мортенсен в "Зеленой книге" (2018)

"Зеленая книга" вдохновлена настоящей историей о пианисте Доне Ширли и его водителе-охраннике Фрэнке Валлелонге.

Эта история, как и фильм, политически и социально напряженная. Но вместе с тем она рассказывает, как рабочие отношения превратились в дружбу. А Валлелонга даже начал актерскую карьеру. Вы могли видеть его в ленте "Клан сопрано" и других культовых фильмах.

​

Как выглядел герой на самом деле и как он выглядел в фильме / Фото boredpanda

К теме Безупречные образы Анджелины Джоли в фильмах: фото, которые вызывают восторг

Дон Ширли, которого сыграл Магершала Али в "Зеленой книге" (2018)

Дон Ширли был талантливым музыкантом, который в 1962 году отправился гастролировать на юг США, несмотря на политическую и социальную напряженность в тех краях. Сценарий фильма основан больше на преданиях Валлелонги, что вызвало некоторые споры с семьей Ширли.

Когда Ширли был еще жив, он не хотел, чтобы о нем снимали фильм, поэтому Валлелонга просил сценаристов уважать это. До самой смерти Ширли был предан музыке, выступая в больших залах.

​

Как выглядел герой на самом деле и как он выглядел в фильме / Фото boredpanda

Нандо Паррадо, которого сыграл Итан Хоук в фильме "Живой" (1993)

Это биографическая драма о выживании Фернандо "Нандо" Селера Паррадо Долгей, который выжил в авиакатастрофе в Андах и пересек горы, чтобы получить помощь. Паррадо был в самолете вместе со своей матерью и маленькой сестрой, и обоих он потерял во время катастрофы.

В течение двух месяцев 16 выживших надеялись на спасение. Чтобы дожить до этого момента, они употребляли в пищу умерших людей. В конце концов было решено, что 10-дневный поход по горам стоит риска.

​

Как выглядел герой на самом деле и как он выглядел в фильме / Фото boredpanda