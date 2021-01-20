В Великобритании возобновили съемки финального 6 сезона "Острых козырьков", Однако он не станет завершением проекта. Режиссер Стивен Найт заявил, что сериал будет иметь продолжение в виде фильма.

"Острые козырьки" завершатся фильмом

Создание этого проекта состоится сразу после окончания работы над 6 сезоном "Острых козырьков". Сейчас сценарий ленты уже запущен в разработку. Как Стивен Найт признался в комментарии Deadline, полнометражный фильм поставит окончательную точку в истории семьи Шелби.

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COVID-19 изменил наши планы. Но я могу сказать, что мой план изначально заключался в завершении "Острых козырьков" фильмом. Так и произойдет,

– добавил Стивен Найт.

Пока сюжет продолжения "Острых козырьков" держится в строгом секрете. В сети опубликовали первые фото со съемок, которые уже успели подогреть интерес людей к долгожданной премьере.

Что известно о 6 сезоне "Острых козырьков"

Съемки финального сезона "Острых козырьков" планировали завершить до конца 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса съемочный процесс переносили, и только на днях главные актеры ленты вернулись к своим ролям.

На кадрах, которые распространили создатели сериала, видно, что на съемочной площадке все носят медицинские маски. Поэтому Киллиан Мерфи, работая со стилистом, не снимал карантинного аксессуара.



Киллиан Мерфи в сериале "Острые козырьки" / Фото Instagram / @peakyblindersofficial

Тогда же Стивен Найт сделал громкое заявление: именно 6 сезон "Острых козырьков" станет лучшим. Семья Шелби окажется в угрожающей ситуации, а на кону будет все. Больше деталей он решил не рассекречивать.

Наша семья подвергается крайней опасности, ставки еще никогда не были так высоки. Мы уверены, что это будет лучший сезон из всех, и он понравится нашим фанатам,

– рассказал Стивен Найт.

Режиссер в своем заявлении впервые намекнул о съемках нового проекта, который станет продолжением "Острых козырьков".