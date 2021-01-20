У Великій Британії відновили зйомки фінального 6 сезону "Гострих картузів", Однак він не стане завершенням проєкту. Режисер Стівен Найт заявив, що серіал матиме продовження у вигляді фільму.

"Гострі картузи" завершаться фільмом

Створення цього проєкту відбудеться одразу після закінчення роботи над 6 сезоном "Гострих картузів". Наразі сценарій стрічки вже запущений у розробку. Як Стівен Найт зізнався у коментарі Deadline, повнометражний фільм поставить остаточну крапку в історії родини Шелбі.

Дивіться перші фото Серіал "Гострі картузи" закриють після 6 сезону

COVID-19 змінив наші плани. Але я можу сказати, що мій план від початку полягав у завершенні "Гострих картузів" фільмом. Так і станеться,

– додав Стівен Найт.

Поки сюжет продовження "Гострих картузів" тримається у строгому секреті. У мережі опублікували перші фото зі зйомок, які вже встигли підігріти цікавість людей до довгоочікуваної прем'єри.

Що відомо про 6 сезон "Гострих картузів"

Зйомки фінального сезону "Гострих картузів" планували завершити до кінця 2020 року. Однак через пандемію коронавірусу знімальний процес переносили, і тільки днями головні актори стрічки повернулись до своїх ролей.

На кадрах, які поширили творці серіалу, видно, що на знімальному майданчику всі носять медичні маски. Тому Кілліан Мерфі, працюючи зі стилістом, не знімав карантинного аксесуара.



Кілліан Мерфі у серіалі "Гострі картузи" / Фото Instagram / @peakyblindersofficial

Тоді ж Стівен Найт зробив гучну заяву: саме 6 сезон "Гострих картузів" стане найкращим. Родина Шелбі опиниться у загрозливій ситуації, а на кону буде все. Більше деталей він вирішив не розсекречувати.

Наша сім'я піддається крайньої небезпеки, ставки ще ніколи не були так високі. Ми впевнені, що це буде найкращий сезон з усіх, і він сподобається нашим фанатам,

– розповів Стівен Найт.

Режисер у своїй заяві вперше натякнув про зйомки нового проєкту, що стане продовження "Гострих картузів".