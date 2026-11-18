24 Канал собрал три динамичных сериала на вечер, в которых напряженные сюжеты сочетаются со зрелищными боевыми сценами. И каждый из них имеет рейтинг IMDb не ниже 8 баллов.

Adv

популярные видео

"Ричер", 2022

Жанр: экшн, криминал, триллер

IMDb: 8,0

Бывший военный полицейский Джек Ричер путешествует по Америке без постоянного адреса и особых планов на будущее. Однако в небольшом городке его неожиданно арестовывают за убийство, которого он не совершал. Пытаясь доказать свою невиновность, мужчина наталкивается на масштабный преступный заговор.

Почему стоит посмотреть. Сериал сочетает в себе детективную интригу, жесткие драки и сухой юмор главного героя. Алан Ричсон настолько убедителен в этой роли, что преступникам хочется посоветовать сменить профессию еще до первой стычки.



"Ричер": смотреть трейлер

"Банды Лондона", 2020

Жанр: криминальный экшн, драма, триллер

IMDb: 8,0

Реклама

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

После убийства влиятельного криминального авторитета Лондон превращается в поле битвы между преступными группировками. Его сын Шон Уоллес пытается найти виновных, но борьба за месть быстро перерастает в войну за контроль над городом.

Почему стоит посмотреть. Здесь перестрелки напоминают военные операции, а рукопашные схватки поставлены с почти безумной точностью. Один из создателей сериала – Гарет Эванс, режиссер культового экшна "Рейд". Поэтому со зрелищностью здесь все более чем серьезно.



"Банды Лондона": смотреть трейлер

"День Шакала", 2024

Жанр: шпионский экшн, криминальный триллер

IMDb: 8,1

Неуловимый наемный убийца по прозвищу Шакал выполняет сверхсложные заказы по всей Европе. Он мастерски меняет внешность, просчитывает каждый шаг и практически не оставляет следов. Однако после одного из убийств за ним начинает охоту настойчивая сотрудница британской разведки.

Почему стоит посмотреть. Эдди Редмэйн доказывает, что опасному экшн-герою не обязательно иметь бицепсы размером с холодильник. Его Шакал пугает хладнокровием, умом и способностью исчезать прямо у преследователей под носом. Добавьте европейские локации, снайперские операции и постоянное ощущение опасности – и получите сериал, после которого трудно остановиться на одной серии.

"День Шакала": смотреть трейлер

Сериалов много не бывает. Поэтому, когда вы закончите с этим – стоит посмотреть и эту подборку мистических сериалов на вечер.