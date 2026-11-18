24 Канал зібрав три динамічні серіали на вечір, у яких напружені сюжети поєднуються з видовищними бойовими сценами. І кожен із них має рейтинг IMDb не нижче ніж 8 балів.

Adv

популярні відео

"Річер", 2022

Жанр: екшн, кримінал, трилер

IMDb: 8,0

Колишній військовий поліцейський Джек Річер мандрує Америкою без постійної адреси та особливих планів на майбутнє. Однак у невеликому містечку його несподівано заарештовують за вбивство, якого він не скоював. Намагаючись довести невинуватість, чоловік натрапляє на масштабну злочинну змову.

Чому варто подивитися. Серіал поєднує детективну інтригу, жорсткі бійки та сухий гумор головного героя. Алан Рітчсон настільки переконливий у цій ролі, що злочинцям хочеться порадити змінити професію ще до першої сутички.



"Річер": дивитись трейлер

"Банди Лондона", 2020

Жанр: кримінальний екшн, драма, трилер

IMDb: 8,0

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Після вбивства впливового кримінального авторитета Лондон перетворюється на поле битви між злочинними угрупованнями. Його син Шон Воллес намагається знайти винних, але боротьба за помсту швидко переростає у війну за контроль над містом.

Реклама

Чому варто подивитися. Тут перестрілки нагадують військові операції, а рукопашні сутички поставлені з майже божевільною точністю. Один із творців серіалу – Гарет Еванс, режисер культового екшну "Рейд". Тому з видовищністю тут усе більш ніж серйозно.



"Банди Лондона": дивитись трейлер

"День Шакала", 2024

Жанр: шпигунський екшн, кримінальний трилер

IMDb: 8,1

Невловимий найманий убивця на прізвисько Шакал виконує надскладні замовлення по всій Європі. Він майстерно змінює зовнішність, прораховує кожен крок і практично не залишає слідів. Однак після одного з убивств за ним починає полювання наполеглива співробітниця британської розвідки.

Чому варто подивитися. Едді Редмейн доводить, що для небезпечного екшн-героя необов'язково мати біцепси розміром із холодильник. Його Шакал лякає холоднокровністю, розумом і здатністю зникати просто перед носом переслідувачів. Додайте європейські локації, снайперські операції та постійне відчуття небезпеки – і отримаєте серіал, після якого важко зупинитися на одній серії.

"День Шакала": дивитись трейлер

Серіалів забагато не буває. Тож коли ви закінчите з цими, то цю добірку містичних серіалів на вечір теж варто переглянути.