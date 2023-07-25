С Богданом Бенюком и Александром Кобзарем: 7 интересных фактов о психологической драме "Отец"

27 июля в украинских кинотеатрах стартует показ психологической семейной драмы с элементами детектива "Отец". Фильм освещает для многих тайную и мучительную тему отношений сына с отцом.

24 Канал собрал интересные факты о фильме, чтобы вы больше узнали о нем и запланировали поход в кино. Имел ли фильм государственную поддержку – узнайте ниже.

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7 интересных фактов об украинском фильме "Отец"

"Отец" сочетает в себе детектив и психологическую семейную драму. Параллельно развиваются несколько детективных линий на фоне внутренней трансформации героя и тоски по отцу. Для Александра Кобзаря "Отец" – дебютная работа, где он выступил автором идеи, сосценаристом, режиссером и исполнителем главной роли. После тестового просмотра фильма исполнитель одной из ролей Народный артист Украины Богдан Бенюк признался, что он себя еще не видел. Часть съемок фильма происходила на временно оккупированной территории Украины, а именно Бердянскую и Геническую на берегу Азовского моря. Съемки также проходили в Запорожье, Киеве и области. Авторы фильма вдохновлялись работами американского художника 20 века Эндрю Вайета. Сцены из фильма частично воспроизводят его самые известные работы. "Отец" – независимый проект. Фильм снимался на средства частных лиц, без государственной поддержки. Одну из ролей в фильмы сыграл сын режиссера Александра Кобзаря – Прохор.

По сюжету Влад Артемьев уже более 25 лет не общается с отцом. Внезапный звонок мог спасти отношения мужчин, однако разговор так и не состоялся… Почему отец и сын четверть века не смогли найти общий язык и что заставляет Артемьева младшего вернуться в родительский домик на берегу Азовского моря? Узнаете впоследствии.

"Отец" 2023: смотрите трейлер