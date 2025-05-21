На Netflix вышел еще один украинский фильм для идеального просмотра вечером: что это за лента
- Украинская романтическая комедия "Отпуск вслепую" доступна на Netflix.
- Фильм рассказывает о киевской бизнес-леди, которую отправляют в вынужденный отпуск в Карпаты.
13 марта 2025 года в Украине состоялась премьера романтической комедии "Отпуск вслепую". А уже сейчас ленту можно посмотреть онлайн на стриминговой платформе Netflix.
В фильме сыграли Даниэль Салем и Татьяна Малкова. В материале Кино 24 рассказываем больше о сюжете ленты и отзывы зрителей.
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Фильм "Отпуск вслепую" вышел на Netflix
"Отпуск вслепую" – это украинская романтическая комедия, в центре сюжета которой – история успешной киевской бизнес-леди. Ее уважает руководство, но ненавидит весь коллектив. Чтобы хоть немного передохнуть от суровой шефини, подчиненные решают отправить ее в вынужденный отпуск.
"Отпуск вслепую": смотрите онлайн трейлер фильма
Ее ждет настоящий релакс на вершине украинских Карпат, полон сюрпризов, приключений и неожиданных знакомств. Говорят, что этот отпуск может перевернуть ее жизнь с ног на голову – и, возможно, не только ее, но и того, с кем она встретится.
Кстати, по ссылке мы собрали 10 самых популярных сериалов на Netflix, которые чаще всего смотрят украинцы по всему миру.