Отреставрированный и оцифрованный: когда "Тени забытых предков" Параджанова покажут в кинотеатрах

В украинских кинотеатрах 19 мая выйдет фильм Сергея Параджанова "Тени забытых предков". Настоящие киноманы восхищаются, ведь классика украинского поэтического кино не так часто попадает на большие экраны.

Что стоит знать о гениальном фильме "Тени забытых предков"

Как сообщает 24 канал, при жизни украинский и армянский режиссер Сергей Параджанов снискал славу. Его искусством восхищались все. Но самый большой успех ему принес проект "Тени забытых предков" – фильм, вошедший в двадцатку лучших картин мира всех стран и народов. Этой лентой восхищались Мартин Скорсезе и Федерико Феллини.

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В июне Довженко-Центр обнародовал рейтинг украинских кинофильмов по версии критиков. "Тени забытых предков" Сергея Параджанова, снятые по одноименной повести Михаила Коцюбинского, заняли однозначное и безоговорочное первое место в рейтинге.

Над фильмом работали три художника украинской культуры: режиссер Параджанов, актер и в будущем режиссер Иван Миколайчук. Третьим стал Мирослав Скорик, написавший уникальную музыку к киноленте.

О том, как снимали легендарный фильм, почему его не дублировали по-русски и как презентация фильма переросла в политическую манифестацию – смотрите в программе 24 канала "Вспомнить все".

"Тени забытых предков": что известно о фильме

Фильм, наглядный пример борьбы украинского народа за свою свободу, в том числе и свободу своей культуры,

– говорит Кирилл Марикуца, основатель KyivMusicFilm, компании-дистрибьютора фильма. Узнайте больше "Фантастические звери" и "Доктор Стрэндж": какие фильмы покажут в кинотеатрах в ближайшие два месяца "К сожалению, мы не можем показать фильм в кинотеатре "Украина", где в 1965 году Иван Дзюба, Василий Стус и Вячеслав Чорновил устроили первую публичную акцию протеста против массовых арестов украинских интеллектуалов. С другой стороны – сегодня нет, наверное, ни одной причастного к культуре молчащего человека", – дополнил он.

Постер к фильму "Тени забытых предков" / Фото Vogue