"Отряд самоубийц: Миссия навылет": все, что сегодня известно о фильме и ярких новых кадрах

Entertainment Weekly опубликовало новые кадры из "Отряда самоубийц: Миссия навылет" с главными злодеями фильма, премьера которого запланирована на 5 августа 2021 года.

"Отряд самоубийц: Миссия навылет" сюжет фильма

Обреченных на пожизненное заключение преступников отправят на новое задание – в некую американскую республику, где властвует местный диктатор. Отряд высадят на отдаленный остров, который кишит врагами и проблемами. Но напряжения между персонажами будет хватать и без дополнительных внешних факторов.

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Это военный фильм с плохими суперзлодеями,

– говорит режиссер фильма Джеймс Ганн американскому изданию Entertainment Weekly.

Один из новых кадров опубликовал также режиссер в инстаграме.

"Первой площадкой, на которой мы снимали, был этот пляж, – говорит Харли Квинн. Это было так замечательно. Пальмы. Океан. Волны. Пиротехника. Спецэффекты. Повсюду взрывы. Это было похоже на настоящий безумный фильм о войне".



"Отряд самоубийц: миссия навылет " / Фото Entertainment Weekly

На кадрах мы видим таких главных героев:

Харли Квинн (Марго Робби);

Рик Флэг (Юэль Киннаман);

Миротворец (Джон Сина);

Бладспорт (Идрис Эльба);

Человек-горошина (Давид Дастмалчян);

Мыслитель (Питер Капальди);

Крысолов (Даниэла Мелшиор).

Как изменил фильм "Отряд самоубийц 2" Джеймс Ганн

Фильм не будет противоречить истории оригинала, который в 2016 году представил Дэвид Эйр, – ранее сообщал режиссер. Однако он дополнил картину новым собственным видением. Поклонники помнят, что несмотря на интересность главных персонажей, первая лента получила немало критики. В частности из-за плоскости сюжета и качества компьютерной графики.

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Джеймс Ганн учел недостатки франшизы и сделал все по-своему, в частности:

переделал состав фильма. Из знакомых зрителю остались лишь Харли Квинн (Марго Робби), полковник Год Флегия, Капитан Бумеранг и безжалостная руководитель проекта Аманда Воллер (Виола Дэвис). Место Уилла Смита в команде занял Идрис Эльба. Сперва планировалось, что он будет Дедшотом. Но потом Виллу Смиту решили дать возможность вернуться во франшизу, поэтому актеру дали другого персонажа из комиксов.



"Отряд самоубийц: миссия навылет" / Фото Кинориум

Напомним, что Джокера в исполнении Джареда Лето в ленте не будет. Надеемся, сиквел еще больше удивит зрителей с таким обновленным составом!

добился, чтобы студия Warner Bros. но кинопродюсеры минимально вмешивались в проект. И это видно уже из самого трейлера. Сиквел отличается от оригинала как и картинкой, так и подачей.

"Отряд самоубийц 2" 2021: смотрите трейлер