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1 июля, 14:04
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Это финал истории: честные тикток-отзывы после просмотра 3 сезона "Игры в кальмара" на Netflix

Ольга Панькив
Основні тези
  • 27 июня 2025 года вышел третий и последний сезон сериала "Игра в кальмара" на Netflix.
  • Зрители делятся разными тикток-отзывами: от восторга до разочарования финалом.

Вышел финальный сезон легендарного сериала на Netflix – "Игра в кальмара". Это южнокорейский сериал, который стал настоящим мировым феноменом. 27 июня 2025 года вышел третий сезон, который станет последним.

В сети уже можно прочитать немало комментариев от украинских зрителей. Мнения разделились. В материале Кино 24 мы собрали подборку тикток-отзывов от поклонников и критиков.

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Тикток-отзывы зрителей на сериал "Игра в кальмара"

Среди отзывов, которые можно увидеть в тиктоке, – совершенно разные реакции. Некоторые из зрителей потрясен финалом, другие – расстроены. Кто-то хочет продолжения, а кто-то разъярен, ведь разочаровался в любимых героях. Вот какие тикток-отзывы оставляют зрители со всего мира. Среди них – и украинцы.

@nicxsnchz “мы люди” | THIS SEASON TOTALLY BROKE MY HEART #squidgamenetflix #squidgame #squidgameseason3 @Netflix @Netflix K-Content @Squid Game Netflix ♬ оригинальный звук - ???? ??????? ★ ★ ★ ★

@dawsonanastasia Реакция на 2 серию 3 сезона "Игры в кальмара" #игралкальмара #игравкальмара #squidgame ♬ оригинальный звук - ️Anastasia Dawson️
@sofik4825 #гравкальмара #3сезонгравкальмара #2025гравкальмара ♬ дети - ilybyxrs*ЛЕННЯ✩‧₊˚˚
@bbbatevs #Киев #гравкальмара #тревога идея: @Nastushkins ♬ Pink Soldiers - Kim Sungsoo
@roxaaaaaaaaaaaa сорри, контент будет только из игры в кальмара, потому что я не могу отойти!!!#squidgame #игралкальмара3сезон #гравкальмара #squidgame3 ♬ оригинальный звук - фрилансер ?
@julianazhuk24 Игра в кальмара 3 сезон крутой #маматрех сыновей #рекомендации#игралкальмара #игравкальмара #фильмы #сериалы ♬ Pink Soldiers - Kim Sungsoo

Кстати, ранее мы также собирали первые отзывы зрителей на финальный сезон "Игры в кальмара". Читайте – по ссылке.