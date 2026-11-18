По случаю праздника 24 Канал собрал культовые фильмы из его фильмографии, которые дарят теплые эмоции и надолго остаются в памяти.

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"Полночь в Париже" (2011)

Рейтинг IMDb: 7,6

Американский сценарист Гил приезжает на отдых в Париж вместе со своей невестой Инес и ее состоятельными родителями. Пока возлюбленная увлекается шопингом и светскими вечеринками, мужчина бродит по ночным улочкам французской столицы и тоскует по ушедшим эпохам. В полночь возле него останавливается старинный автомобиль, который переносит героя в богемный Париж 1920-х годов. Там писатель знакомится со своими кумирами – Эрнестом Хемингуэем, Скоттом Фицджеральдом и другими. С каждой новой ночью ему становится все труднее возвращаться в реальность.

"Полночь в Париже": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты называют картину одной из самых очаровательных работ Вуди Аллена. Обозреватели отмечают легкую атмосферу и блестящую игру Оуэна Уилсона. В то же время часть обозревателей отмечает некоторую наивность основной идеи о ностальгии по прошлому, однако общий рейтинг одобрения составляет высокие 93%.

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"Марли и я" (2008)

Рейтинг IMDb: 7,0

Молодая супружеская пара журналистов Джон и Дженни переезжает во Флориду, где планируют начать новую жизнь и задумываются о пополнении в семье. Чтобы проверить свою готовность к родительству, пара решает сначала завести маленького золотистого лабрадора по имени Марли. Однако милый щенок быстро превращается в огромного и неуправляемого пса, который переворачивает их дом с ног на голову и разрушает все вокруг.

"Марли и я": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes киноэксперты хвалят актерский дуэт Оуэна Уилсона и Дженнифер Энистон. Однако критики несколько упрекают фильм в чрезмерной сентиментальности и затянутом финале, поэтому картина получила 64% положительных отзывов.

"Незваные гости" (2005)

Рейтинг IMDb: 7,0

Давние друзья и партнеры по разводам Джон и Джереми имеют необычное свадебное хобби – они пробираются на чужие свадебные вечеринки под вымышленными именами, чтобы бесплатно развлечься и познакомиться с девушками. Схема работает безупречно, пока парни не попадают на роскошное торжество дочери влиятельного американского политика. Все идет наперекосяк, когда Джон по уши влюбляется в сестру невесты Клэр и вынужден принять приглашение в семейное поместье.

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"Незваные гости": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели отмечают безумную комедийную химию между Оуэном Уилсоном и Винсом Воном, а также острые шутки. Однако некоторые рецензенты отмечают, что ближе к концу сюжет теряет первоначальный задор и скатывается к привычным клише романтических комедий, хотя рейтинг одобрения держится на отметке 75%.

На днях, 16 ноября, свой день рождения отмечала актриса Мэгги Джилленгол. По этому случаю наша редакция собрала лучшие фильмы, в которых снялась эта звезда.