З нагоди свята зірки 24 Канал зібрав культові стрічки з його фільмографії, які дарують теплі емоції та надовго залишаються в пам'яті.

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"Опівночі в Парижі" (2011)

Рейтинг IMDb: 7,6

Американський сценарист Гіл приїжджає на відпочинок до Парижа разом зі своєю нареченою Інес та її заможними батьками. Поки кохана захоплюється шопінгом і світськими вечірками, чоловік блукає нічними вуличками французької столиці та сумує за минулими епохами. Опівночі біля нього зупиняється старовинне авто, яке переносить героя у богемний Париж 1920-х років. Там письменник знайомиться зі своїми кумирами – Ернестом Гемінґвеєм, Скоттом Фіцджеральдом та іншими. З кожною новою ніччю йому стає дедалі важче повертатися в реальність.

"Опівночі в Парижі": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти називають стрічку однією з найчарівніших робіт Вуді Аллена. Оглядачі відзначають легку атмосферу та блискучу гру Оуена Вілсона. Водночас частина оглядачів зауважує певну наївність головної ідеї про ностальгію за минулим, однак загальний рейтинг схвалення становить високі 93%.

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"Марлі та я" (2008)

Рейтинг IMDb: 7,0

Молоде подружжя журналістів Джон і Дженні переїжджає до Флориди, де планує розпочати нове життя та замислюється про поповнення в родині. Щоб перевірити свою готовність до батьківства, пара вирішує спершу завести маленького золотистого лабрадора на ім'я Марлі. Однак миле цуценя швидко виростає у величезного й некерованого пса, який перевертає їхній дім догори дриґом і руйнує все навколо.

"Марлі та я": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes кіноексперти хвалять акторський дует Оуена Вілсона та Дженніфер Еністон. Однак критики дещо закидають фільму надмірну сентиментальність та затягнутий фінал, через що стрічка отримала 64% позитивних відгуків.

"Непрохані гості" (2005)

Рейтинг IMDb: 7,0

Давні друзі та партнери з розлучень Джон і Джеремі мають незвичне весільне хобі – вони пробираються на чужі весільні вечірки під вигаданими іменами, щоб безплатно розважитися та познайомитися з дівчатами. Схема працює бездоганно, аж поки хлопці не потрапляють на розкішне свято доньки впливового американського політика. Усе йде шкереберть, коли Джон по вуха закохується у сестру нареченої Клер і змушений приймати запрошення до родинного маєтку.

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"Непрохані гості": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes оглядачі відзначають шалену комедійну хімію між Оуеном Вілсоном і Вінсом Воном та гострі жарти. Проте деякі рецензенти зазначають, що ближче до завершення сюжет втрачає початковий запал і скочується до звичних штампів романтичних комедій, хоча рейтинг схвалення тримається на позначці 75%.

Днями, 16 листопада, свій день народження святкувала акторка Меггі Джилленгол. З цієї нагоди наша редакція зібрала найкращі фільми, де зіграла зірка.