Режиссер фильма Дмитрий Сухолиткий-Собчук уже отреагировал на это "событие". В своих соцсетях он написал, что в этом видит только единственный плюс – "они вообще не поняли диалект, перевернутый смысл даже элементарных предложений".

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"Памфир" озвучили по-русски

В своей жизни видел одну очень нелепую вещь. Это перевод на русский Стефаника. Теперь имею еще один "экспонат" в коллекцию, Pamfir на оккупантском языке. Посмотрел 5 мин и понял, переводили москали. Даже не смог пересилить себя, чтобы дослушать фразу главного героя: "Так не по-нашему, я по-москальски не умею" (прямая цитата из фильма),

– отметил режиссер.

"Между нами и нашими культурами пропасть! Им нас не понять", – подытожил Дмитрий.

Реакция сети

"Русня продолжает поносить украинское кино. Сначала "Люксембург, Люксембург", теперь "Памфир", да за что?";

"Тот пример, когда мэм смешон, а ситуация – грустная";

"Хорошо хоть имя оставили, могли и переименовать в Тимофея или Пафнутия";

"Как это они сделали, не спросив разрешения у авторов, которые уверенно сказали куда идти. Как всегда думают, что можно просто взять. Одним словом – орки";

"Убогие умственно и духовно россияне деградируют еще больше, если это вообще возможно".

О чем фильм "Памфир"

Семейная драма "Памфир" – история о хорошем семьянине, который, проходя испытания судьбы, обращает с честного пути ради своей семьи. События в ленте проходят на Западе Украины накануне традиционного карнавала Маланки.

"Памфир" – это прозвище, которое главный герой получил в своей деревне от своего деда. Его история постепенно раскрывается на протяжении фильма.

Главные роли в фильме исполнили:

Александр Яцентюк,

Соломия Кириллова,

Станислав Потяк,

Мирослав Маковийчук,

Елена Хохлаткина,

Иван Шаран.

"Памфир": смотрите трейлер фильма