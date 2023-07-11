Режисер стрічки Дмитро Сухолиткий-Собчук вже відреагував на цю "подію". У своїх соцмережах він написав, що в цьому бачить лише єдиний плюс – "вони взагалі не зрозуміли діалект, перевернутий зміст навіть елементарних речень".
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"Памфір" озвучили російською
У своєму житті бачив одну дуже безглузду річ. Це переклад російською Стефаника. Тепер маю ще один "експонат" в колекцію, Pamfir окупантською мовою. Подивився 5 хвилин і зрозумів, перекладали москалі. Навіть не зміг пересилити себе, щоб дослухати фразу головного героя: "То не по-нашому, я по-москальськи не вмію" (пряма цитата з фільму),
– зазначив режисер.
"Між нами й нашими культурами прірва! Їм нас не зрозуміти", – підсумував Дмитро.
Реакція мережі
- "Русня продовжує паплюжити українське кіно. Спочатку "Люксембург, Люксембург", тепер "Памфір", та за шо?";
- "Той приклад, коли мем смішний, а ситуація – сумна";
- "Добре хоть ім'я залишили, могли й перейменувати в Тімофєя чи то Пафнутія";
- "Як це вони зробили, не запитавши дозволу в авторів, які впевнена сказали куди іти. Як завжди думають, що можна просто взяти. Одне слово – орки";
- "Убогі розумово і духовно росіяни деградують ще більше, якщо це взагалі можливо".
Про що фільм "Памфір"
Сімейна драма "Памфір" – історія про хорошого сім'янина, який, проходячи випробування долі, звертає з чесного шляху заради своєї сім'ї. Події у стрічці відбуваються на Заході України напередодні традиційного карнавалу Маланки.
"Памфір" – це прізвисько, яке головний герой отримав у своєму селі від свого діда. Його історія поступово розкривається протягом фільму.
Головні ролі у фільмі виконали:
- Олександр Яцентюк,
- Соломія Кирилова,
- Станіслав Потяк,
- Мирослав Маковійчук,
- Олена Хохлаткіна,
- Іван Шаран.
"Памфір": дивіться трейлер фільму