Между нами пропасть, – россияне перевели фильм "Памфир", но не поняли диалект: видео озвучки
Источник:Дмитрий Сухолиткий-Собчук
Россияне не остановились на "Люксембурге, Люксембурге" или "Мавке". На этот раз додумались перевести на русский украинский фильм "Памфир".
Режиссер фильма Дмитрий Сухолиткий-Собчук уже отреагировал на это "событие". В своих соцсетях он написал, что в этом видит только единственный плюс – "они вообще не поняли диалект, перевернутый смысл даже элементарных предложений".
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"Памфир" озвучили по-русски
В своей жизни видел одну очень нелепую вещь. Это перевод на русский Стефаника. Теперь имею еще один "экспонат" в коллекцию, Pamfir на оккупантском языке. Посмотрел 5 мин и понял, переводили москали. Даже не смог пересилить себя, чтобы дослушать фразу главного героя: "Так не по-нашему, я по-москальски не умею" (прямая цитата из фильма),
– отметил режиссер.
"Между нами и нашими культурами пропасть! Им нас не понять", – подытожил Дмитрий.
Реакция сети
- "Русня продолжает поносить украинское кино. Сначала "Люксембург, Люксембург", теперь "Памфир", да за что?";
- "Тот пример, когда мэм смешон, а ситуация – грустная";
- "Хорошо хоть имя оставили, могли и переименовать в Тимофея или Пафнутия";
- "Как это они сделали, не спросив разрешения у авторов, которые уверенно сказали куда идти. Как всегда думают, что можно просто взять. Одним словом – орки";
- "Убогие умственно и духовно россияне деградируют еще больше, если это вообще возможно".
О чем фильм "Памфир"
Семейная драма "Памфир" – история о хорошем семьянине, который, проходя испытания судьбы, обращает с честного пути ради своей семьи. События в ленте проходят на Западе Украины накануне традиционного карнавала Маланки.
"Памфир" – это прозвище, которое главный герой получил в своей деревне от своего деда. Его история постепенно раскрывается на протяжении фильма.
Главные роли в фильме исполнили:
- Александр Яцентюк,
- Соломия Кириллова,
- Станислав Потяк,
- Мирослав Маковийчук,
- Елена Хохлаткина,
- Иван Шаран.
"Памфир": смотрите трейлер фильма