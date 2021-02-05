В Украине продолжают снимать 2 сезон сериала "Папик". Пока авторы проекта не торопятся презентовать трейлер сериала, актеры ленты, в частности Дарья Петрожицкая, мастерски подогревают интерес публики к новинке кино.

Источник: инстаграм Дарьи Петрожицкой

В сети актриса поделилась эффектными зимними кадрами со съемочной площадки "Папика 2". Дарья Петрожицкая вновь примеряет образ авантюрной певицы Лизы. И пока новые эпизоды популярного сериала не вышли в сеть, актриса охотно делится фотографиями закулисья.

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На новых фото Дарья Петрожицкая позировала в замшевом костюме и майке. В таком наряде актриса вышла на заснеженную улицу, чем удивила поклонников.

На площадку "Папика 2" как на праздник!

– написала она.



Эффектные фото Дарьи Петрожицкой / Фото Instagram / @petrozhitskaya



Дарья Петрожицкая на съемках "Папика" / Фото Instagram / @petrozhitskaya

"Папик 2": коротко о сериале

Еще летом 2020 года начались съемки "Папика 2". Авторы проекта поторопились отснять летние кадры в Одессе, когда в курортном городе еще было тепло.

В новых сериях Лиза будет настоящей суперзвездой. Но если карьера девушки пойдет вверх, то в личной жизни у нее будет немало проблем. Помогать ей будет Александр Меркулов, который как раз выйдет на волю. Парочка вновь будет попадать в курьезные приключения, которых ждут поклонники сериала "Папик". Кроме юмора, зрителей ждет и много откровений. В частности, Лиза покажет свою семью и расскажет, почему она стала такой авантюрной.

Пока неизвестно, на когда авторы "Папика 2" запланировали премьеру новых серий.