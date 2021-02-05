В Україні продовжують знімати 2 сезон серіалу "Папік". Поки автори проєкту не квапляться презентувати трейлер серіалу, актори стрічки, зокрема Дар'я Петрожицька, майстерно підігрівають цікавість публіки до новинки кіно.

Джерело: інстаграм Дар'ї Петрожицької

У мережі актриса поділилась ефектними зимовими кадрами зі знімального майданчика "Папіка 2". Дар'я Петрожицька знов приміряє образ авантюрної співачки Лізи. Та поки нові епізоди популярного серіалу не вийшли в мережу, актриса залюбки ділиться світлина залаштунків.

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На нових фото Дар'я Петрожицька позувала у замшевому костюмі та майці. В такому вбранні актриса вийшла на засніжену вулицю, чим здивувала прихильників.

На майданчик "Папіка 2" як на свято!

– написала вона.



Ефектні фото Дар'ї Петрожицької / Фото Instagram / @petrozhitskaya



Дар'я Петрожицька на зйомках "Папіка" / Фото Instagram / @petrozhitskaya

"Папік 2": коротко про серіал

Ще влітку 2020 року розпочались зйомки "Папіка 2". Автори проєкту поквапились відзняти літні кадри в Одесі, коли в курортному місті ще було тепло.

У нових серіях Ліза буде справжньою суперзіркою. Та якщо кар'єра дівчини піду вгору, то в особистому житті вона матиме чимало проблем. Допомагатиме їй Олександр Меркулов, який якраз вийде на волю. Парочка знов потраплятиме у курйозні пригоди, на які чекають прихильники серіалу "Папік". Окрім гумору, на глядачів чекатиме і багато одкровень. Зокрема, Ліза покаже свою родину та розповість, чому вона стала такою авантюрною.

Наразі невідомо, на коли автори "Папіка 2" запланували прем'єру нових серій.