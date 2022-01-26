Главную роль в фильме исполнила лауреат премии Оскар Пенелопа Крус. Премьера в украинских кинотеатрах запланирована на 3 февраля 2022 года. Об этом кино 24 сообщила пресс-служба фильма.

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По сюжету, героиня Пенелопы, Дженис, – довольно успешный мадридский фотограф, которая влюбилась в модель своей съемки. Они имеют общий интерес, который касается на самом деле не только их, а на самом деле всей современной Испании. Результатом связи становится беременность Дженис, которую она отказывается прерывать. В клинике героиня знакомится с юной студенткой Аной и их судьбы пересекаются самым неожиданным образом.

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"Параллельные матери" 2022: смотрите финальный украинский трейлер

Интересные факты о картине "Параллельные матери"

Педро Альмодовар впервые задумал "Параллельных матерей" более 9 лет назад и рассказал про проект Пенелопе Крус 7 лет назад, роль Дженис всегда была закреплена за звездой "Вики Кристины Барселоны", "Возвращение" и четырех "Пиратов Карибского моря";

Помимо Крус, в фильме сыграла другая постоянная звезда Альмодовара – Росси Де Пальма вместе с Айтаной Санчес-Хихон, Исраэлем Элехальде, а также новым лицом европейского кино – Миленой Смит;

"Параллельные матери" открывали 78-й Венецианский международный кинофестиваль и закрывали кинофестиваль в Нью-Йорке;

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Пенелопа Крус получила первый в своей карьере Кубок Вольпи Венецианского кинофестиваля за лучшую женскую роль;

Среди других значимых наград фильма: премия Национального общества кинокритиков США, два приза Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса, International Star Award – Пенелопа Крус на Международном кинофестивале в Палм-Спрингс;

Текущий рейтинг Rotten Tomatoes – 97%, Metacritic – 87 %;

Это восьмой совместный проект с Педро Альмодовар как для Пенелопы Крус, так и для Росси Де Пальма.

"Параллельные матери": фото бэкстейджа / Фото пресс-службы фильма