Режиссером продолжения "Загадочного убийства" станет Джереми Гарелик. Он доработает сценарий, написанный Джеймсом Вандербильтом. Создатели картины обещают еще больше увлекательных путешествий, но меньше убийств.

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Съемочный процесс состоится на Карибах и Париже. Netflix планирует показать фильм в 2022 году.

Слухи о второй части "Загадочного убийства" официально подтвердились в сентябре 2021 года, во время официального онлайн-мероприятия "Тудум" от Netflix. Там показали видеоразговор Дженнифер Энистон и Адама Сендлера, где они интригуют продолжением детектива и рассказывают о более увлекательном сюжете.

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Что известно о новых актерах, сыграющих в фильме

К звездному составу присоединились:

Британская звезда Марк Стронг, в 2021 году сыгравший в популярной ленте "Круэлла". Он исполнил роль Бориса. В 2022 году кроме "Загадочного убийства" актер появится в картине "Шазам 2". Марк Стронг известен также ролью лорда Блэквуда в детективном фильме режиссера Гая Ричи "Шерлок Холмс".



Марк Стронг в "Круэлле" / Фото из Кинориума

Французская актриса Мелани Лоран, исполнившая роль Лиз в фильме 2021 года "Кислород", а также сыграла в популярных лентах "Бесславные ублюдки" в 2009 году и "Иллюзия обмана" в 2013 году.



Мелани Лоран в "Иллюзии обмана" / Фото из Кинориума

Британская модель и актриса Джоди Тернер-Смит, сыгравшая английскую королеву Анну Болейн в 2021 году. Этот сериал не обошел скандал, поскольку хейтеры не представляли английскую королеву Анну Болейн в исполнении темнокожей актрисы, а потому засыпали твиттер гневными комментариями. Однако это не повлияло на решение режиссера, а Джоди Тернер-Смит таки сыграла в картине. Отзывы зрителей на минисериал "Анна Болейн" читайте в материале.



Джоди Тернер-Смит в фильме про Анну Болейн / Фото Кинориум

Каков сюжет первой части "Загадочного убийства"

В центре истории – Дженнифер и Адам – супруги, отправившиеся в Европу в романтическое путешествие. В пути они познакомились с богатым мужчиной, который сразу приглашает их провести вместе время на частной яхте пожилого богача. Однако все окажется не так просто и безоблачно, как они себе представляли. Во время отдыха миллиардера-хозяина убивают. Первыми подозреваемыми полиции становятся малознакомые ему Ник и Одри, которых сыграли голливудские актеры.

Любопытно. Съемки первого фильма прошли в Италии. Картина вышла в 2019 году на Netflix и собрала более 31 миллиона просмотров.

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