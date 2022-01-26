Режисером продовження "Загадково вбивства" стане Джеремі Ґарелік. Він допрацює сценарій, який написав Джеймс Вандербільт. Творці картини обіцяють ще більше захопливих подорожей, але менше вбивств.

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Знімальний процес відбудеться на Карибах та в Парижі. Netflix планує показати фільм у 2022 році.

Чутки про другу частину "Загадкового вбивства" офіційно підтвердилися у вересні 2021 року, під час офіційного онлайн-заходу "Тудум" від Netflix. Там показали відеорозмову Дженніфер Еністон та Адама Сендлера, де вони інтригують продовженням детективу та розповідають про більш захопливий сюжет.

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Що відомо про нових акторів, які зіграють у фільмі

До зіркового складу доєдналися:

Британська зірка Марк Стронг, який у 2021 році зіграв у популярній стрічці "Круелла". Він виконав роль Бориса. У 2022 році, окрім "Загадкового вбивства", актор з’явиться у картині "Шазам 2". Марк Стронг відомий також за роллю лорда Блеквуда у детективному фільмі режисера Гая Річі "Шерлок Холмс".



Марк Стронг у "Круеллі" / Фото з Кіноріуму

Французька акторка Мелані Лоран, яка виконала роль Ліз у фільмі 2021 року "Кисень", а також зіграла у популярних стрічках "Безславні виродки" у 2009 році та "Ілюзія обману" у 2013 році.



Мелані Лоран в "Ілюзії обману" / Фото з Кіноріуму

Британська модель та актриса Джоді Тернер-Сміт, яка зіграла англійську королеву Анну Болейн у 2021 році. Цей серіал не оминув скандалу, оскільки, хейтери не уявляли англійську королеву Анну Болейн у виконанні темношкірої актриси, а тому засипали твіттер гнівними коментарями. Однак, це не повпливало на рішення режисерки, а Джоді Тернер-Сміт таки зіграла у картині. Відгуки глядачів на мінісеріал "Анна Болейн" читайте у матеріалі.



Джоді Тернер-Сміт у фільмі про Анну Болейн / Фото Кіноріум

Який сюжет першої частини "Загадкового вбивства"

У центрі історії – Дженніфер і Адам – подружжя, яке відправилося у Європу в романтичну подорож. У дорозі вони познайомилися з грошовитим чоловіком, який одразу запрошує їх провести разом час на приватній яхті літнього багача. Однак все виявиться не так просто і безхмарно, як вони собі уявляли. Під час відпочинку мільярдера-господаря вбивають. Першими підозрюваними для поліції стають малознайомі йому Нік та Одрі, яких зіграли голлівудські актори.