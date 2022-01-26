Головну роль у фільмі виконала лауреатка премії Оскар Пенелопа Крус. Прем’єра в українських кінотеатрах запланована на 3 лютого 2022 року. Про це Кіно 24 повідомила пресслужба фільму.

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За сюжетом, героїня Пенелопи, Дженіс, – досить успішна мадридська фотографиня, яка закохалася у модель своєї зйомки. Вони мають спільний інтерес, який стосується насправді не лише їх, а насправді усієї сучасної Іспанії. Результатом зв'язку стає вагітність Дженіс, яку вона відмовляється переривати. У клініці героїня знайомиться з юною студенткою Аною та їхні долі перетинаються найнесподіванішим чином.

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"Паралельні матері" 2022: дивіться фінальний український трейлер

Цікаві факти про картину "Паралельні матері"

Педро Альмодовар вперше замислив "Паралельних матерів" понад 9 років тому і розповів про проєкт Пенелопі Крус 7 років тому, роль Дженіс завжди була закріплена за зіркою "Вікі Крістіни Барселони", "Повернення" та четвертих "Піратів Карибського моря";

Окрім Крус, у фільмі зіграла інша постійна зірка Альмодовара – Россі Де Пальма разом з Айтаною Санчес-Хіхон, Ісраелем Елехальде, а також новим обличчям європейського кіно – Міленою Сміт;

"Паралельні матері" відкривали 78-го Венеціанський міжнародний кінофестиваль та закривали кінофестиваль у Нью-Йорку;

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Пенелопа Крус отримала перший у своїй кар'єрі Кубок Вольпі Венеціанського кінофестивалю за найкращу жіночу роль;

Серед інших значущих нагород фільму: премія Національного товариства кінокритиків США, два призи Асоціації кінокритиків Лос-Анджелеса, International Star Award – Пенелопа Крус на Міжнародному кінофестивалі у Палм-Спрінгс;

Поточний рейтинг Rotten Tomatoes – 97 %, Metacritic – 87 %;

Це восьмий спільний проєкт з Педро Альмодовар як для Пенелопи Крус, так і для Россі Де Пальма.

"Паралельні матері": фото бекстейджу / Фото пресслужби фільму