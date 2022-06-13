Парень-кукла и возвращение главного героя: каким будет второй сезон "Игры в кальмара"

Режиссер громкого сериала "Игра в кальмара" Хван Дон Хек анонсировал второй сезон. Официальная информация о продолжении появилась в твиттере Netflix.

Каким будет второй сезон "Игры в кальмара"

Теперь официально мы можем сказать, что главным героем второго сезона "Игры в Кальмара" будет Сон Ги Хун. Кроме того, в твиттере Netflix режиссер заверил, что в продолжении появится бойфренд куклы из игры о красном и зеленом свете.

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Также может вернуться "рекрутер" с синими и красными карточками, который приглашал участников присоединиться к игре.

Несмотря на безумное любопытство зрителей ко второму сезону сериала, мы не можем сказать точно, сколько осталось времени до премьеры. Впрочем, по словам режиссера, если "все сложится удачно", "Игра в кальмара" может выйти до конца 2024 года.

В прошлый раз понадобилось 12 лет, чтобы претворить в жизнь первый сезон "Игры в кальмара". Но понадобилось 12 дней, чтобы Squid Game стала популярнейшим сериалом Netflix за всю историю. Как сценарист, режиссер и продюсер "Игры в кальмара" – спасибо фанатам во всем мире. Спасибо, что смотрите и любите наше шоу,

– сказал режиссер.



Хван Дон Хек анонсировал второй сезон / Твиттер Netflix

"Игра в кальмара": смотрите тизер второго сезона

Ки Хун и Ин Хо в сериале "Игра в кальмара": возможно развитие событий

Ранее во время Deadline Contenders Television режиссер рассекретил два громких имени, возвращающихся во втором сезоне. Это Ки Хун, которого сыграл Ли Чон Че, и Ин Хо, в роли которого выступил Ли Бен-Хон. Возвращение этих персонажей ожидаемо.



Ки Хун и Ин Хо в сериале "Игра в кальмара" / Коллаж 24 канала

Когда мы увидели лицо Фронтмена в первом сезоне сериала

Это произошло во время драматической сцены на острове. Интересует судьба еще одного персонажа – полисмена Джун Хо. Он проник на остров в роли надзирателя, узнал многое об игре и, кажется, успел послать фото и видео своему коллеге, по крайней мере, точно дозвонился к нему. По сути, он является братом Фронтмена.

В драматической сцене на острове Ин Хо снял маску и попросил брата присоединиться к их команде. Полисмен отказался и главный, долго не думая, выстрелил в него. Нам показали, как Хван Джун Хо, с ранением в плечи, упал со скалы, но остался ли живым – неизвестно. В то же время, мертвого тела нам также не показали.

Как фронтмен игр, Ин Хо занимает стратегическое положение, чтобы саботировать всю операцию, если он выступит против VIP-персон. Также есть шанс, что Джун Хо пережил свое падение и во втором сезоне создатели шоу расскажут историю их отношений, поскольку в первом они не успели этого сделать.

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Возможно развитие событий вокруг Ки Хуна

Ки Хун является центральным героем сериала. Вокруг этого персонажа существует множество теорий, объясняющих, что же будет с ним дальше. Согласно одной, он продолжит игру, но в качестве надзирателя. Во-первых, на это могут указывать цвет его волос. Вы помните, он перед вылетом перекрасил волосы в розовый – костюмы надзирателей именно такого цвета. Во-вторых, за несколько метров до посадки на самолет он развернулся и ушел с новым вдохновением и грандиозными планами.

Перед тем в аэропорту он увидел процесс отбора участников к новой игре. Он не успел поговорить с "рекрутером", однако успел забрать карточку у нового "кандидата". Позвонив по номеру карты, Ки Хун еще раз поговорил с фронтменом, поняв, что организация все еще наблюдает за ним. Отказавшись сесть в свой самолет, на котором он должен был увидеть свою дочь, Ки Хун хочет отомстить виновным.

По словам Хван Дон Хекка, альтернативный финал сменил бы сюжетную линию второго сезона. "Если бы Ки-Хун сел в этот самолет, возможно второй сезон был бы о том, как он переживает травму от того, что видел, как умирают 455 человек, хоть и находился в солнечном Лос-Анджелесе, в компании своей дочери. Но финал первого сезона был построен так, чтобы попасть в источники антиутопических игр, в которых оказался "Ки-Хун".

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