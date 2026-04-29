Где смотреть 2 сезон украинского сериала "Парочка следователей", который обожают зрители
27 апреля 2026 года состоялась премьера второго сезона украинского сериала "Парочка следователей". Это долгожданный детектив, уже успел завоевать расположение украинских зрителей.
Первые эпизоды нового сезона уже доступны для просмотра.
Первые эпизоды украинского сериала "Парочка следователей" уже поражают зрителей. Премьера прошла 27 апреля. Сериал транслируют с понедельника по четверг на телеканале "1+1 Украина", а также он доступен онлайн на платформе Киевстар ТВ. Впоследствии ленту можно будет посмотреть бесплатно и на YouTube.
Все 16 эпизодов выходят постепенно: первые показали 27 апреля, а финальный выйдет 7 мая. "Парочка следователей" стала одной из самых ожидаемых премьер этой весной. Первый сезон вышел в феврале 2025 года и сразу покорил украинских зрителей.
О чем сериал "Парочка следователей", какой обожают все?
Сюжет разворачивается вокруг Софии, возглавившая отдел полиции по особо сложным расследованиям. Она амбициозна, принципиальная и разумная. Сначала из-за волнения ей не все удается, однако впоследствии она становится искусной детективкой и берется за самые сложные дела.
В то же время ее беспокоит не только работа, но и личную жизнь. В частности, она испытывает симпатию к Павлу– патологоанатома их команды Он носит специфическое чувство юмора и непростой характер., однако между ними постепенно возникает связь.
Во втором сезоне к актерскому составу присоединится Татьяна Злова, которая сыграет Оксану Левчук– человека из прошлого Софии. Их связывают годы обучения и давние конфликты, поэтому пока непонятно, присоединилась ли она к команде ради карьерного роста, или по личным мотивам.