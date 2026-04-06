Когда выйдет 2 сезон долгожданного украинского сериала "Парочка следователей": официальная дата
- Премьера 2-го сезона "Парочки следователей" состоится 27 апреля на телеканале 1+1 в 20:00.
- К актерскому составу присоединится Татьяна Злова, которая вероятно станет ключевой фигурой в новых эпизодах.
Наконец объявили официальную дату премьеры второго сезона украинского сериала "Парочка следователей". Это долгожданное продолжение детективной ленты, которая уже полюбилась зрителям.
Премьера первого сезона состоялась 17 февраля 2025 года. Недавно на инстаграм-странице канала 1+1 стало известно, когда выйдет второй сезон.
Когда премьера 2-го сезона "Парочки следователей"?
Премьера 2-го сезона "Парочки следователей" состоится 27 апреля, а новые эпизоды будут выходить в 20:00 на телеканале 1+1.
К своим ролям вернутся украинские актеры, которые изрядно понравились зрителям, в частности Юлия Буйновская и Константин Октябрьский. Кроме того, к актерскому составу присоединится еще одна украинская актриса – Татьяна Злова.
Вероятно, именно ее героиня станет ключом к раскрытию многих секретов прошлого и повлияет на развитие горячих моментов в отношениях Софии и Паши.
Что интересно знать о сериале "Парочка следователей"?
- Украинский сериал "Парочка следователей" – это детектив, в котором каждый эпизод раскрывает новое дело.
- Главная героиня, молодая следовательница София, недавно возглавила отдел особо опасных преступлений. На работе она знакомится с Пашей, принципиальным и харизматичным патологоанатомом, который помогает ей расследовать преступления. Сначала они не могут найти общего языка, однако с каждым новым расследованием между ними постепенно зарождаются не только рабочие отношения, но и настоящие чувства.
- Первый сезон насчитывал 16 эпизодов и получил популярность среди зрителей.
- В частности на сайте IMDb сериал получил 7 баллов из 10 возможных, что свидетельствует о высокой заинтересованности аудитории.