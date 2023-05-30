Как известно, фаны звезды любили фотографироваться с актером, закрывая ему при этом глаза пальцами. Что на это повлияло – читайте ниже.

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Педро Паскаль подхватил глазную инфекцию

Хотя недавно Педро Паскаль получил признание за свои роли в фильмах "Последние из нас" и "Мандалорец", актер также известен тем, что сыграл Оберина Мартелла в четвертом сезоне "Игры престолов". За свою роль он получил одобрительные отзывы и был номинирован на Гильдию премию киноактеров в категории "Лучший актерский состав в драматическом сериале".

Персонаж был харизматичным принцем, однако умирал медленно и в муках: Грегор Клиган заткнул ему глаза большими пальцами и разбил череп.



Педро Паскаль в "Игре престолов" / HBO

В недавнем обсуждении за круглым столом Hollywood Reporter с другими актерами, в том числе со звездой "Наследников" Кираном Калкиным, Паскаль рассказал, как он позволял своим поклонникам "почтить насильственную смерть Оберина", когда вместе делал селфи.

Помню, в самом начале из-за "Игры престолов" и того, как умер мой персонаж, люди очень любили делать селфи, закрывая мне глаза большими пальцами,

– сказал Паскаль.

"Это большое доверие!" – сказал Калкин в ответ.

"Сначала я был так искренний и рад успеху персонажа в сериале, что позволил им это! В Нью-Йорке! Со всех мест", – продолжил Паскаль. – А потом я помню, как подхватил легкую глазную инфекцию".

В общем разговор, в котором участвовали также звезда "Снегопада" Дамсон Идрис, Эван Питерс из "Дамера", Джефф Бриджес из "Старик" и звезда "Белого лотоса" Майкл Империоли, был вызван дискуссией об установлении границ с восторженными фанатами.

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Еще в апреле Паскаль признался, что чуть не бросил сниматься после долгих лет отказа. "Мне надрали задницу", – сказал он Esquire, обсуждая свое время работы официантом в 1990-х годах. В то время он пробовался на многочисленные роли в телешоу и рекламных роликах, хотя некоторые из них материализовались.

Между тем, недавно стало известно, что Паскаль присоединится к актерскому составу сиквела исторического драматического боевика Ридли Скотта "Гладиатор".