Як відомо, фани зірки дуже любили фотографуватися з актором, закриваючи йому при цьому очі пальцями. Що на це повпливало – читайте нижче.

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Педро Паскаль підхопив очну інфекцію

Хоч нещодавно Педро Паскаль отримав визнання за свої ролі у фільмах "Останні з нас" та "Мандалорець", актор також відомий тим, що зіграв Оберина Мартелла у четвертому сезоні "Гри престолів". За свою роль він отримав схвальні відгуки та був номінований на Премію Гільдії кіноакторів у категорії "Найкращий акторський склад у драматичному серіалі".

Персонаж був харизматичним принцом, однак помирав повільно та в муках: Грегор Кліган заткнув йому очі великими пальцями та розтрощив череп.



Педро Паскаль у "Грі престолів" / HBO

У нещодавньому обговоренні за круглим столом Hollywood Reporter з іншими акторами, зокрема із зіркою "Спадкоємців" Кіраном Калкіним, Паскаль розповів, як він дозволяв своїм шанувальникам "віддати шану насильницькій смерті Оберина", коли разом робив селфі.

Пам’ятаю, на самому початку через "Гру престолів" і того, як помер мій персонаж, люди дуже любили робити селфі, заплющуючи мені очі великими пальцями,

– сказав Паскаль.

"Це велика довіра!" – сказав Калкін у відповідь.

"Спочатку я був такий щирий і радий успіху персонажа у серіалі, що дозволив їм це! У Нью-Йорку! З усіх місць", – продовжив Паскаль. – А потім я пам’ятаю, як підхопив легку очну інфекцію".

Загалом розмова, в якій брали участь також зірка "Снігопаду" Дамсон Ідріс, Еван Пітерс з "Дамера", Джефф Бріджес зі "Старий" та зірка "Білого лотоса" Майкл Імперіолі, була викликана дискусією про встановлення кордонів із захопленими фанатами.

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Ще у квітні Паскаль зізнався, що мало не кинув зніматися після довгих років відмови. "Мені надерли дупу", – сказав він Esquire, обговорюючи свій час роботи офіціантом у 1990-х роках. У той час він пробувався на численні ролі в телешоу та рекламних роликах, хоча лише деякі з них матеріалізувалися.

Тим часом нещодавно стало відомо, що Паскаль приєднається до акторського складу сиквелу історичного драматичного бойовика Рідлі Скотта "Гладіатор".