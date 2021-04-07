В Испании начались съемки новой драмы Педро Альмодовара Madres Paralelas. Главную роль в картине исполнит Пенелопа Крус. Актрису уже сфотографировали на съемочной площадке и рассекретили один наряд ее героини в фильме.

Пенелопа Крус в фильме Madres Paralelas

Снимки сделали на улицах Мадрида, где проходят съемки новой драмы оскароносного Педро Альмодовара. Неудивительно, что именно 46-летняя Пенелопа Крус появится в главной роли этой драмы, ведь именно этот гениальный режиссер когда-то открыл миру ее талант. Сотрудничество Крус и Альмодовара растянулась на годы, а испанская красавица сыграет одну из мам в Madres Paralelas.

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На первых фото актриса красовалась в длинном пальто серого цвета, которое остается одним из главных трендов сезона. Верхнюю одежду Пенелопа Крус дополнила джинсами-клеш, черным боди и обувью на устойчивых каблуках.

Такой наряд – отличный способ сделать актрису в кадре выше. Известно, что Пенелопа Крус с ростом 1,68 метра часто использует этот лайфхак в фильмах.

Кроме этого, в кадре можно увидеть, что воспалительная брюнетка осветлила цвет волос. Это Пенелопа Крус продемонстрировала и на собственном кадре со старта съемок, где красовалась на площадке рядом с Педро Альмодовара.

Madres Paralelas: коротко о фильме

Об фильме Madres Paralelas пока известно не много. Автором сценария и самой ленты будет Педро Альмодовар. Работу над новой драмой он начал во время карантина. В центре событий окажутся 2 женщины, которые родили детей в один день.

"В фильме я рассказываю о важности наших предков и потомков. Неизбежная и тема памяти. В моей фильмографии много историй матерей. Но те героини, котор ые стали частью истории, – совсем другие. Сейчас меня, как рассказчика, вдохновляют именно несовершенные матери", – рассказал Педро Альмодовар.