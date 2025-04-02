Перо продали за бешеную сумму денег, однако все средства передали на совместный сбор фонда Сергея Притулы и Uklon "Подсвет врага". Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание ШоТам.

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Перо из фильмов Антонио Лукича продали на благотворительном аукционе

Перо раховского кряквы, которое появлялось в двух фильмах украинского режиссера Антонио Лукича, продали за 500 тысяч гривен на благотворительном аукционе к 15-летию компании Uklon. Это перо стало символом в двух работах Антонио Лукича - дебютном фильме "Мои мысли тихие" и короткометражке "Самый легкий пассажир в истории".

Когда-то это перышко сыграло решающую деталь в моем первом фильме и я решил, что сохраню его. Но тогда еще не знал для чего именно. И вот в нынешних реалиях узнал, когда его продали на благотворительном аукционе за полмиллиона гривен, которые пойдут на то, чтобы защитить наше небо от вражеских обстрелов,

– рассказал Антонио Лукич.

Кроме этого, на мероприятии продали диптих картин современного украинского художника Алексея Сая за 90 тысяч гривен, а также эксклюзивное игристое "Артемовское", изготовленное в Бахмуте, за донат в 120 тысяч гривен.