Перо продали за шалену суму грошей, однак усі кошти передали на спільний збір фонду Сергія Притули та Uklon "Підсвіти ворога". Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання ШоТам.

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Перо з фільмів Антоніо Лукіча продали на благодійному аукціоні

Перо рахівського крижня, яке з'являлось у двох фільмах українського режисера Антоніо Лукіча, продали за 500 тисяч гривень на благодійному аукціоні до 15-річчя компанії Uklon. Це перо стало символом у двох роботах Антоніо Лукіча — дебютному фільмі "Мої думки тихі" та короткометражці "Найлегший пасажир в історії".

Колись ця пір'їнка зіграла вирішальну деталь в моєму першому фільмі і я вирішив, що збережу його. Але тоді ще не знав для чого саме. І ось в нинішніх реаліях дізнався, коли його продали на благодійному аукціоні за півмільйона гривень, які підуть на те, аби захистити наше небо від ворожих обстрілів,

– розповів Антоніо Лукіч.

Окрім цього, на заході продали диптих картин сучасного українського художника Олексія Сая за 90 тисяч гривень, а також ексклюзивне ігристе "Артемівське", виготовлене у Бахмуті, за донат у 120 тисяч гривень.