Перо из фильмов Антонио Лукича продали на благотворительном аукционе за огромные деньги: какая это сумма

На днях состоялся благотворительный аукцион к 15-летию компании Uklon. На этом мероприятии продали перо раховского крижня из фильмов украинского режиссера Антонио Лукича.

Перо продали за бешеную сумму денег, однако все средства передали на совместный сбор фонда Сергея Притулы и Uklon "Подсвет врага". Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание ШоТам.

Рекомендуем Некоторых просто не узнать: как за 31 год изменились звезды культового сериала всех времен "Друзья"

Перо из фильмов Антонио Лукича продали на благотворительном аукционе

Перо раховского кряквы, которое появлялось в двух фильмах украинского режиссера Антонио Лукича, продали за 500 тысяч гривен на благотворительном аукционе к 15-летию компании Uklon. Это перо стало символом в двух работах Антонио Лукича - дебютном фильме "Мои мысли тихие" и короткометражке "Самый легкий пассажир в истории".

Когда-то это перышко сыграло решающую деталь в моем первом фильме и я решил, что сохраню его. Но тогда еще не знал для чего именно. И вот в нынешних реалиях узнал, когда его продали на благотворительном аукционе за полмиллиона гривен, которые пойдут на то, чтобы защитить наше небо от вражеских обстрелов,

– рассказал Антонио Лукич.

Кроме этого, на мероприятии продали диптих картин современного украинского художника Алексея Сая за 90 тысяч гривен, а также эксклюзивное игристое "Артемовское", изготовленное в Бахмуте, за донат в 120 тысяч гривен.