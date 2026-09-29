Как сообщает 24 Канал, к актерскому составу присоединились Артур Логай, Мария Рудинская-Заниборщ и Юрий Выхованец. Для кого-то это давняя мечта, для кого-то – личный вызов, а для кого-то почти тот самый момент, когда сова наконец принесла письмо из Хогвартса. Премьера нового сезона от Нового канала и Киевстар ТВ Originals запланирована на февраль 2027 года.

Артур Логай давно хотел сняться в "Первых ласточках"



Артур Логай / Фото из инстаграма



Артур Логай известен по сериалам "Киев днем и ночью", "Моя любимая Страшко", "Коп из прошлого", "Скрывая бывшую", а также фильмам "Песики" и "Крашанка".

Оказалось, что актер еще после первых сезонов думал, какую роль мог бы сыграть в этом проекте.

По словам Логая, в год премьеры первых "Ласточек" он очень хотел попасть в сериал, но теперь даже рад, что этого не случилось раньше – тогда ему могло просто не хватить опыта.

Новое приглашение он назвал настоящим актерским вызовом. И, похоже, на этот раз звезды сошлись: актер хотел в проект, а проект захотел актера.

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Мария Рудинская-Заниборщ сыграет вместе с мужем



Мария Рудинская-Заниборщ / Фото "Новый канал"



Еще одна новая участница каста – Мария Рудинская-Заниборщ, которую зрители могли видеть в "Киборгах", "Собраниях ОСМД" и "Лучших выходных".

Есть здесь и небольшой семейный бонус: Мария – жена Александра Рудинского, звезды "Первых ласточек". Теперь супруги будут работать на одной съемочной площадке. Работу домой можно будет даже не приносить – она уже будет там.

Актриса рассказала, что смотрела оба предыдущих сезона и давно хотела присоединиться к сериалу. Попасть во второй сезон ей помешала беременность, поэтому новый кастинг фактически стал шансом закрыть старый гештальт.

"Я так этого хотела – и я это получила", – призналась Мария.

Она также отметила качество сценария, съемок и актерской игры в предыдущих сезонах и подчеркнула, что проект доказал конкурентоспособность украинского сериального производства.

Юрий Выхованец получил свое "письмо из Хогвартса"



Юрий Выхованец / Фото "Новый канал"



К новому сезону присоединился и Юрий Выхованец, известный по сериалам "Митець" и "Служба 112".

Актер смотрел предыдущие сезоны уже тогда, когда "Первые ласточки" успели наделать немало шума. Но после повторного просмотра перед съемками воспринял историю уже совсем иначе.

По его словам, после того как он сам стал отцом, темы сериала стали восприниматься гораздо острее. А свое появление в актерском составе Выхованец описал очень точно:

Это как посмотреть "Гарри Поттера", а на следующий день получить долгожданное письмо из Хогвартса.

Еще вчера он смотрел на этих персонажей как зритель, а теперь стоит с ними в одном кадре. Если это не телевизионная магия, то, по крайней мере, очень близко к ней.

Когда выйдут новые "Первые ласточки"

Новый сезон получил название "Первые ласточки. Новая реальность". Его производством занимается Starlight Production для Нового канала и Киевстар ТВ Originals. Премьера запланирована на февраль 2027 года.

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