Як повідомляє 24 Канал, до касту приєдналися Артур Логай, Марія Рудинська-Заниборщ та Юрій Вихованець. Для когось це давня мрія, для когось – особистий виклик, а для когось майже той самий момент, коли сова нарешті принесла лист із Гогвортсу. Прем'єра нового сезону від Нового каналу та Київстар ТБ Originals запланована на лютий 2027 року.

Артур Логай давно хотів у "Перші ластівки"



Артур Логай / Фото з Інстаграм



Артур Логай відомий за серіалами "Київ вдень та вночі", "Моя улюблена Страшко", "Коп з минулого", "Ховаючи колишню", а також фільмами "Песики" та "Крашанка".

Виявилося, що актор ще після перших сезонів думав, яку роль міг би зіграти в цьому проєкті.

За словами Логая, у рік прем'єри перших "Ластівок" він дуже хотів потрапити до серіалу, але тепер навіть радий, що цього не сталося раніше – тоді йому могло просто не вистачити досвіду.

Нове запрошення він назвав справжнім акторським викликом. І, схоже, цього разу зірки зійшлися: актор хотів у проєкт, а проєкт захотів актора.

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Марія Рудинська-Заниборщ зіграє разом із чоловіком



Марія Рудинська-Заниборщ / Фото Новий канал



Ще одна нова учасниця касту – Марія Рудинська-Заниборщ, яку глядачі могли бачити у "Кіборгах", "Зборах ОСББ" та "Найкращих вихідних".

Є тут і невеликий сімейний бонус: Марія – дружина Олександра Рудинського, зірки "Перших ластівок". Тепер подружжя працюватиме на одному знімальному майданчику. Роботу додому можна буде навіть не приносити – вона вже буде там.

Акторка розповіла, що дивилася обидва попередні сезони й давно хотіла долучитися до серіалу. Потрапити до другого сезону їй завадила вагітність, тому новий кастинг фактично став шансом закрити старий гештальт.

Я так цього прагнула – і я це отримала, – зізналася Марія.

Вона також відзначила якість сценарію, зйомок та акторської роботи у попередніх сезонах і наголосила, що проєкт довів конкурентоспроможність українського серіального виробництва.

Юрій Вихованець отримав свій "лист із Гогвортсу"



Юрій Вихованець / Фото Новий канал



До нового сезону приєднався і Юрій Вихованець, відомий за серіалами "Митець" та "Служба 112".

Актор дивився попередні сезони вже тоді, коли "Перші ластівки" встигли наробити чимало галасу. Але після повторного перегляду перед зйомками сприйняв історію вже зовсім інакше.

За його словами, після того як він сам став батьком, теми серіалу почали відчуватися значно гостріше. А своє потрапляння до касту Вихованець описав дуже точно:

Це як подивитися “Гаррі Поттера”, а наступного дня отримати омріяний лист із Гогвортсу.

Ще вчора він дивився на цих персонажів як глядач, а тепер стоїть із ними в одному кадрі. Якщо це не телевізійна магія, то принаймні дуже близько.

Коли вийдуть нові "Перші ластівки"

Новий сезон отримав назву "Перші ластівки. Нова реальність". Його виробництвом займається Starlight Production для Нового каналу та Київстар ТБ Originals. Прем'єра запланована на лютий 2027 року.

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